12-vuotiaan Jeva Skaletskan kirja kertoo sodasta lapsen kokemana – Ukrainalaistytön päiväkirja on nyt julkaistu suomeksi, tulot menevät Unicefille

Jeva Skaletska: Ette tiedä mitä sota on. Ukrainalaistytön päiväkirja. Suomentanut Maria Lyytinen. Otava. 240 s.

”Tärkeintä on elämä, eivät autot ja asunnot”, sanoo 12-vuotias Jeva Skaletska MTV:n haastattelussa 30.11.

Minä hieman hämmennyin, kun Skaletska samassa haastattelussa sanoo, että sana pakolainen hävettää häntä. En ole ymmärtänyt, että Venäjän raakuutta pakoon lähtevä häpeäisi kodittomuuttaan. Olisi kyllä syytä ymmärtää ja tehdä jotain tämän häpeäntunteen poistamiseksi.

Ukrainalainen Jeva kirjoitti päiväkirjaa sotakokemuksistaan, ja kirja on nyt käännetty ja julkaistu suomeksi.

Olemme saaneet lukea ja kuunnella yltä kyllin toimittajien kokemuksia sodasta. Jevan kirja viiltää kuitenkin vielä syvemmältä. Lapsi raportoimassa sodan pommitusten keskeltä, pakenemassa turvaan ja kokemassa ensimmäiset pakolaistuntemuksensa rauhallisessa maassa. Ja ennen kaikkea katsomassa taivasta ilman pommikoneiden jylyä. Taivasta Jeva usein kuvaa kirjassaan.

Kirja on omistettu mummille, jonka luona Jeva asuu. Äiti ja isä ovat eronneet ja asuvat kumpikin ulkomailla. Mummin kanssa hän sodan päivät koki, pakoon lähti ja asuu nyt turvassa Irlannissa. Henkilöt kirjassa ovat tosia, mutta alaikäisten lasten ja Ukrainassa asuvien nimet on turvallisuussyistä muutettu.

Kirja sisältää myös muutaman muun lapsen lyhyen kuvauksen sotakokemuksistaan. Nehän me illat pitkät uutisia katsottuamme luulemme tietävämme, mutta luettuani kirjan olen samaa mieltä Jevan kanssa. Emme oikeasti tiedä, mitä sota on.

Jeva on lahjakas kirjoittaja, kirjailijuudesta hän haaveileekin. Kirjan lukujen alussa on otsikoita maailman lehdistä. Oivaltava tapa antaa lukijalle kuva sodan etenemisestä. Kirjassa on myös lasten viestittelyä toisilleen. Se konkreettisesti avaa silmät huomaamaan, miten läheltä lapset viestitellessään pommituksista ja kuolleista sotaa todella seuraavat. Se on nykyaikaa, eikä aikuisilla sodan keskellä ole kykyä estää tätä. Tiedämme, että lapset lähettävät toisilleen videoita juhlistaan. Entä kun videot muuttuvat kuviksi hajalle pommitetuista kodeista? Kirja on uskottavaa nuoren kieltä myös suomeksi. Sodan termit ovat hivuttautuneet luontevasti lasten kieleen.

”Me ei suostuta menemään paniikkiin. On tärkeätä ajatella toiveikkaasti. Yhdessä pelottaa vähemmän.” Näin ihmiset, lapsetkin yrittävät henkisesti pysyä kasassa. Mutta ”tuntuu kuin naamalleni ei voisi enää ikinä levitä hymyä.” Jeva huomaa myös, miten menneisyys mielessä muuttuu. ”Me ei muisteta entisiä riitoja ja ongelmia.”

Kirjassa toistuu, että ”on vain yksi päämäärä - pysyä elossa”. Tuntuu sydäntä särkevältä lapsen toteamus: ”Ei jaksaisi enää kysellä, miksi te soditte.” Ei sodan tapahtumien seuraaminen turvaan pääsemisen jälkeenkään lopu. Kavereiden viestit välittävät tilanteen. Jeva kuitenkin ajattelee, että ”sitä parempi, mitä harvempi oikeasti tietää, mitä sota on. Silloin maailmasta tulee parempi paikka, koska ei ole mitään pahempaa kuin sota.”

Sodan keskellä Jeva tapaa toimittajia. He pyytävät apua ja saavat sitä. Kirja kuvaa matkan aina Irlantiin saakka. Samalla kun toimittajat tekevät ohjelmaa Jevan ja hänen mumminsa pakomatkasta, he keksivät, että päiväkirja pitäisi julkaista. Hankittiin agentti, ja nyt Jeva kiertää markkinoimassa kirjaansa. On hän kovin nuori tuollaiseen myllyyn, ajattelen.

En oikein tiedä, mitä ajattelisin kun luen 12-vuotiaan nuoren tekstin samaisessa MTV:n haastattelussa: ”Haluaisin sanoa kaikille suomalaisille, että nauttikaa ihanasta rauhallisesta taivaastanne ja arvostakaa sitä, mitä teillä on.” Menikö paremmin perille, kuin aikuisen sanomana?

Suosittelen lämpimästi kirjan lukemista. Otava lahjoittaa kaikki kirjan tuotot Unicefille Ukrainan lasten hyväksi.