Pääkirjoitus: Jos maahanmuuttajia halutaan ratkaisuksi Suomen ongelmiin, on suomalaisten tehtävä töitä sen onnistumiseksi

Maahanmuuton yhteydessä puhutaan kotouttamisesta, mutta jokseenkin hämmentävää on vuosikymmenten kuluttuakin, että suomalainen yhteiskunta ei osaa sitä vieläkään.

Juuri nyt ollaan huolissaan jengeistä ja nuorison toiminnasta erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kun nuoret maahanmuuttajat ja suomalaisnuoret, jopa lapset, tekevät rikoksia, pitävät keinoinaan väkivaltaa ja aiheuttavat pelkoa, on koko yhteiskunnan katsottava omiin tekoihinsa. Missä on epäonnistuttu?

Suomessa surraan väestön vähyyttä ja erityisesti ikäpyramidin muotoutumista. Mitä vähemmän meillä on lapsia ja nuoria, sitä vähemmän on ihmisiä pitämässä huolta vanhenevasta väestöstä. Kysymys ei ole pelkästään hoitoalan työvoiman tarpeesta vaan työvoimapulasta hyvin monella alalla.

Suomessa opiskelleen ja sairaanhoitajana työskennelleen mongolialaisen Anudari Boldbaatarin kohtelu on kuohuttanut viime aikoina. Mongolialainen nainen on opiskellut sairaanhoitajaksi Suomessa ja hän työskenteli teho-osastolla (HS 10.12.). Tästä huolimatta hän joutui taistelemaan oleskeluluvasta Suomeen. Lopputuloksena oli karkotuspäätös. Boldbaatarista tehtiin poliisille tutkintapyyntö Migrin tulkittua hänen tiliotettaan virheellisesti. Lisäksi Migri suhtautui kriittisesti hänen lyhytaikaisiin työsuhteisiinsa.

Maahanmuuttoviraston Migrin tuore ylijohtaja Ilkka Haahtela on pyytänyt Twitterissä anteeksi viraston toimintaa "Suomelta ja asiakkaalta". Hänen mukaansa maahanmuutto­virastossa on aloitettu mittavat uudistukset. Ne eivät kuitenkaan valitettavasti muuta aiemmin tehtyjä päätöksiä, totesi ylijohtaja.

Uudistukset ovat tarpeen ja kuvattu tapaus on surullinen ja järkyttävä tosielämän kertomus Maahanmuuttoviraston toiminnasta. Pormestari Juhana Vartiainen totesi lauantaina Twitterissä osuvasti, että virasto on aikoinaan perustettu nimenomaan estämään ulkomaalaisten tulo Suomeen. Vartiaisen mukaan Migri on jäänyt valovuosien päähän siitä hyvästä palvelukulttuurista, johon toiset virastot pyrkivät.

Migrin ja kaikkien viranomaisten tulee olla tehtäviensä tasalla. Sen lisäksi on Suomessa ymmärrettävä, että uusia asukkaita ja yhteiskunnan jäseniä tarvitaan. Huippuhuono esimerkki on tietysti se, että Suomessa opiskellut ja töitä tekevä ihminen ei saa oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston toiminnassa tuntuu olevan korjattavaa. Hämmentävää on se, että todella monet tahot vaikuttavat myös olleen tietoisia viraston puutteista.

Se ei vielä riitä, että ihmiset saavat laillisen oikeuden olla Suomessa. Meidän pitäisi pystyä saamaan myös sellaiset ihmiset, joilla ei ole suomalaista koulutusta ja työpaikkaa, viihtymään, olemaan osallisia ja tuntemaan olonsa tervetulleiksi. Tähän pitää panostaa vaikkapa kunnissa, yhdistyksissä ja työpaikoilla. Koulutuksen vastaavuuksiin suomalaisten tutkintojen kanssa on saatava apua ja esimerkiksi suomen kielen oikeanlaiseen opetukseen panostettava.

Esimerkiksi Suomessa asuvat ukrainalaiset ratkaisevat asuinpaikkansa myös sillä perusteella, miten viihtyvät nykyisessä asuinpaikassaan. Nyt kannattaisi kilpailla siitä, että esimerkiksi pohjalaismaakunnissa olevat ihmiset eivät kokisi tarvetta muuttaa pois vaan haluaisivat jäädä tänne. Mitä tiiviimmin ihmiset ovat osa yhteisöä, sitä paremmin heidän voisi kuvitella viihtyvän.

