Joulukortit liikkeelle viimeistään tiistaina – Toki myöhemminkin ehtii, mutta siitä joutuu maksamaan



Tiistaina 13. joulukuuta on viimeinen päivä postittaa kotimaan joulukortit edullisemmin. Kyseessä on niin sanottu joulutervehdyksen ikimerkki, jonka hinta on 1,4 euroa.