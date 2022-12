Suomessa koulutus on ollut maksutonta peruskoulusta aina pitkälle akateemisiin tutkintoihin. Tällä on varmistettu sitä, että koulutus on mahdollista opiskelijan perhetaustoista huolimatta. Nyt valtiovarainministeriö ehdottaa yliopistoille ja korkeakouluille mahdollisuutta periä lukukausimaksuja. Kuvassa Oulun yliopiston promootiokulkue.