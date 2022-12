Mielikuvituspoikaystävä K-18 vierailee tiistaina ja keskiviikkona Kokkolan kaupunginteatterissa

Henriikka Rönkkösen kirjaan perustuva esitys Mielikuvituspoikaystävä K–18 vierailee parhaillaan Kokkolan kaupunginteatterissa. Ensimmäinen näytös on tiistaina 13.12., ja toinen keskiviikkona 14.12.

Mielikuvituspoikaystävä K–18 kertoo sinkkuudesta ja siitä, mitä se on opettanut onnellisuudesta. Humoristikseksi ja hävyttömäksi kuvatussa uudenlaisessa monologiesityksessä tärkeässä osassa ovat videoprojisoinnit. Ne näyttelevät tarinankerronnallisesti merkittävää osaa ja ammentavat vaikutteita musiikkivideoista, mainoksista ja lyhytelokuvista. Projisoinnit marssittavat näyttämölle myös useita virtuaalirooleja, joiden kanssa monologin päätähti Rönkkönen kommunikoi. Rönkköstä esittää livenä lavalla Aija Pahkala. Virtuaalirooleissa nähdään useita näyttelijöistä, joista osa on työskennellyt Kokkolan kaupunginteatterissakin.

Mielikuvituspoikaystävä K-18 sai kantaesityksensä Lahden kaupunginteatterissa syksyllä 2020. Monologin ovat dramatisoineet kirjailija, somevaikuttaja Henriikka Rönkkönen ja näyttelijä Aija Pahkala. Audiovisuaalisesta suunnittelusta vastaa Jussi Virkki.

Aija Pahkala on Teatterikorkeakoulusta vuonna 2013 valmistunut helsinkiläinen freelance-näyttelijä. Pahkala on työskennellyt useissa eri ammattiteattereissa ympäri Suomea. Kokkolan kaupunginteatterissa hän työskenteli vuosina 2014-2016. Pahkala oli mukana myös keväällä 2021 MTV3:n Putous-ohjelmassa.

Jussi Virkki on Lahden Musiikki- ja draamainstituutista vuona 2014 valmistunut teatterialan moniammattilainen. Hän on työskennellyt sekä näyttelijänä että suunnittelijana useissa eri ammattiteattereissa. Virkki tuottaa erilaisia liikkuvan kuvan sisältöjä teattereille sekä suomalaisille eturivin artisteille.

Henriikka Rönkkönen on helsinkiläinen kirjailija ja bloggari, jolla on yli 25 000 someseuraajaa. Rönkkösen kirjoja on myyty Suomessa yli 165 000 kappaletta.

Mielikuvitusystävä K-18 Kokkolan kaupunginteatterin päänäyttämöllä ti 13.12. ja ke 14.12. kello 19.