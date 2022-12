Haapavedeltä lähtöisin oleva Hanna-Leena Tammiruusu on vahvasti mukana Vuoden lastenlevypalkinnon saaneella äänitteellä, joka on ehdolla myös Emma-palkinnon saajaksi – Moni kappaleista on syntynyt Haapavedellä: "Siellä luovuus kukkiin ja mielikuvitus lähtee liikkeelle"



1 Hanna-Leena Tammiruusu on tiennyt kahdeksasluokkalaisesta saakka, että hänestä tulee muskariope. Sen lisäksi hänestä on tullut monipuolinen lastenmusiikin tekijä. Sofia Konnevaara Previous Next

Haapavetislähtöinen lastenmusiikintekijä Hanna-Leena Tammiruusu on vahvasti mukana Vuoden 2022 lastenlevypalkinnon Jellonagaalassa voittaneella Piilometsän portti -äänitteellä. Sama äänite on ehdolla myös Vuoden 2022 Emma-palkinnon saajaksi lastenmusiikkisarjassa.