Pääkirjoitus: Äitiyspakkaus on mainio suomalainen keksintö, jolla on arvoa nykyäänkin

Suomalaiset vauva- ja lapsiperheet tarvitsevat yhteiskunnan tukea vähintään kuten ennenkin. Kun perheeseen syntyy lapsia, tarvitaan monenlaista eikä raha kasva puissa. Viime aikojen talousuutiset vahvistavat tietoa, että monesta asiasta on tingittävät kustannusten noususta.

Synnytyssairaaloista on kerrottu, että karuimmillaan rahapula näkyy siten, että perheillä ei ole aivan välttämättömiäkään tarvikkeita vastasyntyneelle. Suomessa on edelleen oivallinen neuvolatoiminta, mutta monet perheet elävät ilman tukiverkkoja.

Yksi hieno suomalaiskeksintö on äitiyspakkaus, joka on vuosikymmenet tarjonnut tietyt perustarvikkeet vastasyntyneille. Aika moni suomalainen on nukkunut ensimmäiset aikansa äitiyspakkauksesta tehdyssä vuoteessa ensimmäiset viikkonsa.

Eräs isä kuvaili äitiyspakkausta Suomi-brändin vientituotteeksi, jota voi kutsua vaikkapa kansalliseksi ylpeydeksi. Ja tottahan se, on että vauvalle ja vanhemmille tehty pakkaus on kuin symboli kansalaisistaan huolehtivasta yhteiskunnasta.

Ensi vuoden äitiyspakkauksessa on 38 erilaista tuotetta, mutta tuotteiden määrä vähentyy vuosi vuodelta. Myönteinen asia on tietysti se, että esimerkiksi vaatteiden kestävyyteen on kiinnitetty huomiota. Äitiyspakkaus sisältää vaatteita, vuodevaatteita ja vauvan hoitotarvikkeita.

Äitiyspakkauksen voi saada myös rahana, mutta pakkauksen suosio on suuri. Onhan sen sisältö valittu tarkoin ja se sisältää tuotteita, joita varsinkin ensimmäisen vauvan saavassa perheessä ei entuudestaan ole.

Toivottavasti tämä hieno, maailmallakin ihmetelty lahja pysyy Kelan valikoimassa. Juuri silloin, kun ihmisillä on muutenkin vaikeita aikoja, ei vauvaperheistä tulisi säästää. Pahimmillaan juuri ne, jotka pakkauksen tuotteita eniten tarvitsevat, jäisivät kokonaan niitä vaille. Sekin on harmi, että tuotteiden määrä vähenee.

