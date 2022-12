Nivalan kaupunki tyytymätön sijoitustensa tuottoon – Asuntosijoittamisella haetaan kahdenlaista hyötyä



Asunto-osakeyhtiö Malaga on nyt kivijalkavaiheessa Nurmitien päässä.

Nivalan kaupunki on aikeissa hankkia sijoitusasuntoja. Ensi vaiheessa kohteena on Nurmitielle aivan Kyösti Kallion koulun tuntumaan rakennettava asunto-osakeyhtiö Malaga, jonka rakentaja Vesa Aitto-oja on tehnyt kaupungille asunnoista tarjouksen.