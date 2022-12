Näin sujui vuosi 2022 elokuvateattereissa: Kalajoella vetivät Kätyrit, Top Gun ja Suon villi laulu – Kino-Keskipohjanmaa tutustui Kokkolan Bio Rexin uusittuun ykkössaliin

Kuluva vuosi toi kaikenikäisen yleisön takaisin Keski-Pohjanmaan elokuvateattereihin.

– Mukavan tasaisesti on jakautunut katsotuimpien lista. Kätyrit, Top Gun, Mielensäpahoittaja – siinä on mukana koko ikähaitari, sanoo Kokkolan Bio Rexin teatteripäällikkö Otto Löytynoja.

Kino-Keskipohjanmaa kävi tutustumassa Bio Rexin uusittuun ykkössaliin. Teatteripäälliköltä kysyttiin myös mahdollisista tulevista teatteriremonteista. Filmitarjonta Kokkolassa on Löytynojan mukaan monipuolista ja tasaista. Uusia elokuvia on tarjolla joka viikko, ja varsinkin kotimaisten elokuvien ystäville on paljon tarjottavaa. Eniten yleisöä käy teatterissa aina talvisaikaan.

Suomen elokuvasäätiön viimeisimmän tilaston mukaan kotimaisten elokuvien katsojamäärä vuonna 2022 on 1,4 miljoonaa ja osuus koko yleisöstä 27 prosenttia.

BioRex-ketjun toimitusjohtaja Aku Jaakkola kuvaa elokuvateatterivuoden kulkua ilmaisulla ”up and down”.

– Kun pandemiasta päästiin normaaliin, kesä oli keskimääräistä parempi. Kätyrit kokosi Tiktok-yleisön tapauksen äärelle. Nuoriso otti filmin ilmiönä ja tuli elokuviin puku päällä. Vanhan liiton Top Gun: Maverick toi takaisin tähtiloiston. Nämä olivat huojentava signaali, etteivät perusasiat ole hävinneet. Ihmiset haluavat kokea asioita yhdessä. Syvin olemuksemme, yhteisöllisyys, on yhä tallella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jaakkola kokee, ettei teatterialaa autettu pandemiassa meillä samalla tavalla kuin muissa Pohjoismaissa.

– On ollut kaksi raskasta vuotta rajoituksineen. Tämä on infravetoinen ala, tarvitaan isoja fyysisiä tiloja. Ylläpitokustannusten kasvu on merkittävä, sähkönkulutus miljoonissa kilowateissa.

BioRexillä on Pietarsaaren lisäksi yksitoista teatteria, ja Helsinkiin ollaan rakentamassa uutta, jonka avaamista suunnitellaan syksyksi.

Kahdentoista teatterin BioRex-ketjun toimitusjohtaja Aku Jaakkola Pietarsaaressa vuoden 2019 saliremontin jälkeen. Hannu Björkbacka

Teattereiden ja suoratoistopalvelujen vastakkainasettelussa Jaakkola näkee hälvenemistä.

– Koronan alussa mentiin hypetykseen, että kaikki suoratoistolle. Povattiin teattereiden alasajoa pandemian myötä. Tästä syksystä tuuli kääntyi. Jopa Netflix suunnittelee laajentumista teatterialalle. Ja uuden toimitusjohtajan myötä Disney palauttaa keskiöön itse elokuvan eikä palvelualustaa. Sama on Warner Brosilla. Pandemian helpottaessa mennään taas leffateatteri edellä. Jos filmi menestyy ensi-illassa, on sen arvo suurempi seuraavassakin portaassa, eli suoratoistossa.

Jaakkolan mukaan elokuvateatteri tyydyttää toisia tarpeita kuin suoratoisto. Nuoriso voi mennä treffeille elokuviin, lapsiperhe voi mennä yhdessä, tai vanhemmat kahdestaan, kun kerrankin pääsevät.

– BioRexillä on sen verran saleja, että kaikenlaisten yleisöjen elokuvat saavat mahdollisuuden, alussa. Sen jälkeen kävijämäärät ohjaavat. Jos meille tarjotaan ulkomaista ja kotimaista pienen yleisön filmiä, silloin valitaan se suomalainen. Lopulta yleisö äänestää, mitä meillä näytetään.

Ikärajojen joustamattomuutta Aku Jaakkola kritisoi.

– K18- ja K16-ikärajat ovat hankalia. Alaikäisen osalta vanhempi ei saa päättää katsomisesta. Sen päättää joku muu. Se ei oikein kuulu länsimaiseen sivistysvaltioon. Mutta näillä mennään, hän huokaa.

Jaakkolan mukaan kotimaisilla elokuvilla on syksyn aikana ollut paljon katsojia, vaikka tilastoista voi saada toisen käsityksen. Katsojamäärä on jopa edellä monia takavuosia.

– Koko perheen elokuville on aina tilausta. Talouden ollessa tiukalla, leffalippu on muuhun vapaa-ajan toimintaan verrattuna edullisempi. Kun lapsi saa tuntea elokuvateatterin tunnelman ja ison valkokankaan taian, jää se lähtemättömästi mieleen, uskoo Aku Jaakkola.

Kino Virrassa Kalajoella vuosi 2023 herättää huolta.

– Tulevaa on vaikea ennustaa. Sähkön hinta ja muidenkin hintojen nousu näkyy negatiivisesti kulttuuripuolella ja harrastustoiminnassa. Ehkä joudumme karsimaan esityspäiviä ja kaventamaan ohjelmistoa, sanoo Kino Virran toimitusjohtaja Marko Annala.

Annalan mukaan tulossa on silti odotuksia herättäviä elokuvia, kuten Sisu, Koputus, Jäniksen vuosi, Spede ja Hamsterit, ja lapsille Vinskin sekä Pertsan ja Kilun jatko-osat. Ulkomaisista elokuvista hän nostaa sellaiset nimet kuin A Man Called Otto, Spielbergin The Fabelmans, Babylon, Asterix ja Obelix, Super Mario Bros ja John Wick 4.

Pandemian yleisörajoitusten jälkeen kalajokinen yleisö palaili keväällä Kino Virtaan. Eniten katsottiin Kätyreitä, Top Gunia, Suon villiä laulua ja kotimaisia Häitä ennen hautajaisia sekä uutta Mielensäpahoittajaa.

– Moni sanoi jättäneensä elokuvat kokonaan väliin korona-aikaan. Syksyn kotimainen filmisato sai viimeisetkin rohkenemaan valkokankaan eteen. Varsinkin draamakomedia menestyi. Kotimaisten joukossa ulkomaisena vetonaulana erottui Suon villi laulu. Se yllätti katsojamäärällään, Annala kertoo.

Ylä- ja alamäet ovat yhä arkipäivää teatterialalla.

– Samat notkahtelut ovat vaivanneet koko alaa. Kotimaisia katsotaan, muuten on hiljaisempaa. Marraskuusta lähtien Kalajoella elokuvissakäynti on ollut vähäisempää kuin pandemian aikaan. Joulun tulo vaikuttaa sekä maailman tilanne, sodat, energiakriisi. Eikä se koronakaan ole kokonaan kadonnut, Annala listaa.

Kino Virrassa alakouluikäiset lapset olivat aiemmin suurin yleisö, mutta nyt elokuvissa käyvät eniten yli 30-vuotiaat.

– Nuoria ei tahdo tavoittaa. Poikkeuksena tässä ikäluokassa olivat supersankarifilmit, Jurassic World ja mopoelokuva MC Helper Bekings. Batmanilta ja kauhufilmeiltä katsojia karsivat korkeat ikärajat.

Virta-salin Kahvila Kirja on ollut avoinna elokuvien aikaan lisäpalveluna. Annalan mukaan Kalajoen kaupungin kanssa solmitaan juuri uutta sopimusta, jolla oheismyynti pyritään pitämään jatkossakin mukana.