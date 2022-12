Pääkirjoitus: Vanhempainvapaan ei pitäisi olla uutinen – Hyvä, jos työelämä alkaa tunnistaa perheiden tarpeet

Onko tieto siitä, että puolivuotiaan lapsen isä jää isyysvapaalle, todella uutinen vuonna 2022? Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) tuleva isyysvapaa sai ihmiset ihastelemaan sosiaalisessa mediassa ja aiheesta revittiin myös erikokoisia uutisia. Uutinen kerrottiin myös Keskipohjanmaassa.

Puolustusministerin vanhempainvapaa on kuitenkin siinä mielessä, että ministeri-isät eivät ole tavanneet jäädä vapaalle vauvan syntymisen vuoksi. Ratkaisua on luonnehdittu historialliseksi. Kaikkosen perheessä on kaksi pientä lasta. Vaimo aloittaa Bayerin uutena yhteiskuntasuhdejohtajana Suomessa vuoden alussa, joten perheessä tehdään isoa uraa.

Suomessa eletään poikkeuksellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Pienin asia ei ole Nato-jäsenyys ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Sodan seuraukset ravistelevat koko Eurooppaa ja Suomea sen mukana. Tällaisessa tilanteessa puolustusministerin isyysvapaa kuulostaa aluksi mahdottomalta, mutta sitten todella normaalilta. Huippupoliitikot tuskin pystyisivät koskaan joustamaan perheen vuoksi, jos sille pitäisi etsiä sopiva hetki. Sellaisia ei välttämättä tule koskaan.

Kaikkosellekin on jo tullut kritiikkiä siitä, että tällaisella hetkellä tekee ratkaisuja perheen hyväksi. Tosin ylivoimaisesti enemmän on riittänyt onnittelijoita. Silti vähän ihmetyttää nyt nähty hypetys. Eikö se ole nykyään varsin normaalia, että molemmat vanhemmat hoitavat omia lapsiaan vuorotellen. Kaikkosen perheessä vaikuttaisi median saamien tietojen mukaan myös vaimo olevan uraputkessa, joten poliitikkomies ei automaattisesti ole se, joka tekee töitä vuorotta.

Joka tapauksessa on hyvä, että perheestä ja urasta puhutaan samassa lauseessa. Samoin perheestä ja politiikasta. Nykyinen hallitus näyttää hyvää esimerkkiä siitä, että pienlapsiperheissäkin ollaan johtavissa asemissa. Tämä saattaa osaltaan muokata työelämää hyväksymään sen, että ihmiset haluavat sekä elää että tehdä töitä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.