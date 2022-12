Kannuslaisen Tapio Ruusun kokoelmissa on yli sata vuotta vanhoja joulukortteja: "Korteissa oli ennen romantiikkaa"



Next

Tapio Ruusu on keräillyt erityisesti Nyströmin taiteilemia kortteja.

Tapio Ruusu on keräillyt erityisesti Nyströmin taiteilemia kortteja.

Kannuslaisella Tapio Ruusulla on pitkän keräilyn tuloksena valtava kokoelma postikortteja, josta iso osa on joulukortteja. – Kortteja on tuhansia, kaapit täynnä!