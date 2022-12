Mauri Haukkala kysyy mielipidekirjoituksessa, miksi sähkö maksaa hunajaa – ja myös vastaa kysymykseensä

Siinäpä kysymys, jota moni varmaan miettii. Vastaus on aika helppo löytää. Yksi syy on varmaankin se, että Venäjän halpaa sähköä ei enää osteta, mutta se on vain puolitotuus.

Suurin syy on se, että Suomesta on varavoima tuhottu, tai ainakin sen tuotantoedellytykset. Turve on ajettu alas, samoin kivihiili on pannassa. Tuulivoimakin on enemmän ja vähemmän teoreettinen tuotantomuoto. Nimittäin jos ei tuule, ei myöskään ropellit pyöri, varsinkin näin talvella, koska pakkaskausi on vasta alkamassa ja kovalla pakkasella tuulee aika harvakseltaan.

Keitä saamme tästä kiittää? No meidän hallitusta ja kait lähinnä vihreitä ja vasemmistoa, koska saivat neuvoteltua sellaisen sopimuksen, joka takasi heille sen, että ns. vihreään siirtymään mennään, maksoi mitä maksoi. Kepu antoi hiljaisen siunauksen, josta nyt itketään, kun kannatus on mitä on.

Kukahan tämän kaiken sitten maksaa? Vastaus: kaikki suomalaiset, riippumatta onko pientuloinen tai paremmin toimeen tulevat.

Sekin on varmaa, jotta pahiten tämä kirpaisee pienituloisia ja kaikkein vähiten hallituksen ministereitä, kun taitaa nuo palkat olla sidottu indeksiin ja muutenkin kaikki eläminen taitaa kuulua etuisuuksien piiriin, matkat yms. Eli kuin hinnat nousevat, nousevat myös palkat, vai kuinka on?

Miksi me annamme vallan sellaisille ihmisille, jotka eivät ajattele yhtään Suomen ja suomalaisten parasta? Pitää koittaa parantaa koko maailma, vaikka lapsi menee pesuveden mukana.

Pääministerin sanoin ”eikö teitä hävetä?” Toivottavasti seuraava vuosi on parempi ja saadaan maahan hallitus, joka laittaa Suomen ja suomalaiset etusijalle. Niin ne tekevät muutkin maat. Maailma pelastuu, jos pelastuu, vähemmällä vouhotuksella, ja sitähän Suomi ei voi tehdä. Muut päättävät siitä.

Hyvää joulua nyt kuitenkin.

Mauri Haukkala

Kokkola