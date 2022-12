Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Jouluelokuvien aika on nyt

Kun joulusiivouksen ajatuksestakin on luovuttu eikä vielä ole kiire kuusen koristelulla tai piparien pohjaanpalamisellakaan, on hyvä heittää arkihuolet ja virittäytyä kausitunnelmaan elokuvien parissa.

Kuten aloitus, myös Täydellinen joulu (su 18.12. MTV3) on ironinen. Siinä näkyy samanlaista perhejoulun sekaannusta kuin ohjaajan uutuudessa Kulkuset kulkuset. Amerikkalaisen sukujoulun viettoon voi tutustua filmissä Almost Christmas (ke 21.12. TV5), jossa Danny Glover on mainio perheenpää. Ja moniko muistaa, että Cherbourgin sateenvarjot (pe 23.12. Yle Teema) on jouluelokuva? Loppukohtausta, entisten rakastavaisten tavatessa sattumalta huoltoasemalla, ei voi kyynelittä katsoa.

Suoratoiston puolella Joulutarinan joulu (HBO Max) on jatkoa jouluklassikolle, jossa pikkupoika juuttui kielestään metallipylvääseen.