Katariina Anttilan kolumni: R.I.P. suomi, sanoi poika

Taas kerran olin unohtanut ottaa aikaa, kun keitin kananmunia. "Tää on ainakin ihan solid", totesi munaa kuoriva poikani. Tuijotin nuorta miestä hetken, oikaisin ryhtini ja keräsin ääneeni kaiken käytettävissäni olevan kuivuuden ja happamuuden: "Ja mikäköhän se on suomeksi?"

Toivon, että poika halusi vain ärsyttää äitimuoria ja teeskenteli. Pelkään, että suomenkielinen käsite oli oikeasti hetken hukassa. Arkistohaku aivoissa kesti joka tapauksessa pitkään ennen kuin poika lopulta vastasi: "Kiinteä." Sitten hän ripsautti suolaa sekä kananmunalle että haavaan sielussani ja hörähti: "R.I.P. suomi."

En enää närkästykseltäni kyennyt jatkamaan ja vaatimaan käännöstä. Mutta siltä varalta, että tällä kolumnilla on joku englanninkielisiltä fraaseilta varjeltunut lukija, suomennan että R.I.P. on lyhenne sanoista rest in peace, suomeksi levätköön rauhassa.

Tällaista se on nuorisolaisten kanssa. Englanti ui puheeseen sekä fraaseina ja hokemina että yksittäisinä sanoina. Mutta turha on jeesustella. Minäkin, keski-ikäinen suomen kielen ammattilainen feikkaan, fleksaan, relaan, dissaan, seivaan, sheivaan, roudaan, feidaan, kanseloin, briiffaan ja rageen... Jos nyt ihan lonkalta heitän esimerkeiksi muutaman arkisessa puheenparressani pyörivän verbin.

Tiedän että monia riepoo Ylen Aikuiset-sarjan säklätys. Minun täytyy tunnustaa, että pidän sen sekakieltä samaan aikaan hirvittävänä ja riemastuttavana. Nauran ääneen, kun Arttu lohduttaa Oonaa: "Baby, sä oot edelleen young and fresh and elinvoimainen!"

Englannin kielen hiipiminen arkeemme ei ole moraalinen ongelma. Kysymys on ajattelun ja viestin kirkkaudesta. Ei kieltä voi museoida. Sen kuuluu elää ja kehittyä ja napata lainasanoja. Sellaisella suomella, jota näillä selkosilla puhuttiin pari sataa vuotta sitten, ei kerta kaikkiaan pärjäisi nykymaailmassa.

Mutta kyllä välillä vähän kannattaa oikaista ryhtiä ja miettiä, olisiko suomenkielinen ilmaus sittenkin täsmällisempi ja kaikille kuulijoille ymmärrettävämpi. Tulisiko oma ajatus mietittyä huolellisemmin loppuun asti, jos sen sanoittaisi äidinkielelleen?

Aika usein päätän pontevan puheenvuoron, että that's it. Voi miten paljon ilmaisuvoimaisempaa on todeta, että sillä sipuli!