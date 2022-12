Kaustisen kansanmusiikkijuhlia järjestävä tuotanto-organisaatio Pro Kaustinen ry. on vuosikokouksessaan 15.12. vahvistanut menneen kesän juhlan ja tuotantokauden tuloksen. Tilikauden 2022 tulos oli 21 662,50 euroa alijäämäinen liikevaihdon ollessa 1 177 700,66 euroa.

Kahden poikkeuksellisen tuotantovuoden jälkeen täysimuotoisena järjestetyn festivaalin kokonaiskäyntimäärä oli 43 450. Pääsylippuja myytiin 16830 kappaletta.

– Olemme erittäin tyytyväisiä viime kesän festivaaliin. Kahden poikkeusvuoden jälkeen oli ilo nähdä, että pelimannit ja yleisö löysivät jälleen Kaustiselle. Saadun palautteen perusteella voimme todeta järjestäneemme onnistuneen juhlan, kommentoi toiminnanjohtaja Valtteri Valo Pro Kaustisen tiedotteessa.

Pro Kaustinen ry:n vuosikokous valitsi Ira Korkalan jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Myös nykyisen hallituksen jäsenet Pilvi Järvelä, Lauri Oino ja Ilona Salomaa-Uusitalo jatkavat luottamustoimissaan. Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Teemu Seikkula ja Elina Viitanen.

– Kulttuuriala on elpymässä ja tapahtumatuotannon näkymä edessä olevista haasteista huolimatta näyttää valoisalta. Ihmisten kohtaamisen ja yhdessäolon mahdollistamiselle on suurempi tilaus kuin kenties koskaan aikaisemmin, tämän todisti viime kesän juhlan vastaanotto. Kaustisen perinne on pysyvä, kutsuva ja monella tapaa uusia avauksia mahdollistava, toteaa puheenjohtaja Ira Korkala.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat järjestetään ensi kesänä 10.–16.7.2023. Festivaalin ensimmäiset ohjelmatiedot julkistetaan tammikuussa.

Vuoden 2023 festivaalin teema on Rauha ja maakuntateemana on vuorossa Keski-Suomi. Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen valtakunnallinen vuositeema on Arkistojen äärellä.

