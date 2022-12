Juha Honkakosken mielipidekirjoitus: Keskustan piruetteihin on syynsä

Seuraavassa vaihtoehtoisia syitä keskustan viimeaikaisiin irtiottoihin hallitusyhteistyöstä:

Puolueella on näin vaalikauden lopussa paineita sekä äänestäjien että elinkeinoelämän suunnalta. Tämä jälkimmäinen lienee kuitenkin päävaikutin puolueen suhmurointiin hallitusyhteistyössä.

Yksi keskustan sabotoimista lakiesityksistä on hallitusohjelmassa sovittu arvonnousuvero, jota valtionvarainministeri Saarikko ei ole suostunut viemään eteenpäin, hallitusohjelmasta huolimatta.

Kysyä sopii, kenenkä edun mukaista toimintaa tällainen on? Suurituloisten ”verokeplottelu” ei ole ainakaan pieni- tai keskituloisen kansalaisen edun mukaista. Me maksamme tavalla tai toisella näidenkin veropakolaisten verot.

Toinen lakiesitys, jonka pääministeri Marin joutui viemään eduskuntaan riitaisena, on saamelaiskäräjälaki. Tämän lain käsittelyn yhteydessä on vahvan viivytystaistelun makua keskustan taholta.

Tuon lain jarruttelu johtunee siitä, ettei tuota lakia haluta maaliin missään muodossa tällä vaalikaudella ja toivotaan seuraavan eduskunnan sekä hallituksen kokoonpanon olevan sellainen, jossa tuo laki voitaisiin unohtaa. Keskusta on ottanut tässä pienen saamelaisvähemmistön edut vain ”keppihevoseksi” jolla ratsastetaan tämän lakiuudistuksen jarruttamisessa.

Kyseessä on epäilemättä suuremmat taloudelliset intressit kuin saamelaisten etu.

Tämä viimeisin tempaus on keskustan U-käännös hallituksessa sovitun luonnonsuojelulain käsittelyn yhteydessä eduskunnassa. Kenen edun mukaista on vesittää tämä lakiesitys? Yleisin vastaus lienee, että metsänomistajien. Osittain totta.

Mielestäni vielä suurempi voittaja on kuitenkin metsäteollisuus. Metsäteollisuudessa raaka-aineen hinta muodostaa merkittävän osuuden kustannuksista. Kun halvan puun tuonti Venäjältä on tyrehtynyt, niin teollisuuden pelkona on puun hinnan nousu tämän hallituksen esittämän lain myötä.

Keskusta on saanut ja tarvitsee tulevissakin vaaleissakin elinkeinoelämän vahvaa panostusta menestyäkseen. Näin vaalikauden lopulla on selvästi nähtävillä pyrkimys vastikkeen antamisesta tälle annetulle tuelle sekä myös tuen jatkumisen takaaminen.

Galluppien näyttämät kannatusluvut vaikuttanevat myös innokkuuteen tuen antamisessa. Marginaalipuolueita ei tueta mielellään kuten suurempia.

Rahalla on ihmeellinen vaikutus demokratiaan, joten tässä valossa ei tarvitse yhtään ihmetellä keskustan piruetteja.

Juha Honkakoski

Kokkola