Markus Jokisen mielipidekirjoitus: Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys ukrainalaisille eikä meille suomalaisille

Myöhästyneet itsenäisyyspäiväonnittelut Suomelle! Itsenäisyys ei ole ukrainalaisille mikään itsestäänselvyys, kuten se ei ole ollut meille suomalaisillekaan.

Meille molemmille kansoille on itänaapuri tehnyt selväksi, että meidän itsenäisyyttä ja yhtenäisyyttä tullaan haastamaan törkeästi ja aiheetta heti, kun kulloinenkin diktaattori on typeryyksissään niin päättänyt. Suomea haastoi Stalin ja Ukrainaa nyt haastaa Putin. Suomi ja Ukraina ovat vuorostaan tehneet itänaapurille selväksi, että ”voi olla paha tulla mitään ottamaan”.

Putin lähettää surutta joukkiotaan tapettavaksi, ja kuitenkin sota Ukrainassa tulee päättymään siten, että itänaapurin rosvojoukkio palaa kotiinsa tyhjin käsin, jollei ukrainalaisilta varastettua elektroniikkaa oteta laskuihin mukaan. Onko tässä mitään järkeä? Harvoin diktaattorien touhuissa on.

Ukrainassa on itsestään selvää, ettei itänaapuri ota sieltä yhtään mitään ilmaiseksi. Inhimillinen kärsimys on kuitenkin valtava, ja täytyykin kysyä, että osaavatko he itänaapurissa mitään muuta kuin aiheuttaa tuhoa ja kärsimystä? Osaavat tietysti muutakin, mutta luotto koko maahan on mennyt täysin. Sääli niitä venäläisiä kohtaan, jotka ovat syyttömiä tilanteeseen.

Suomessa oli sama tilanne toisen maailmansodan aikaan. Stalin lähetti joukkojaan surutta tapettavaksi. Lopulta ihan turhaan. Saivat lopulta valtavalle maa-alueelleen lisää maa-alaa, jolla eivät ole kuitenkaan tehneet yhtään mitään.

Viipuri esimerkiksi oli meidän suomalaisten kaupunki ja siellä oli elämää. Siellä oli väriä. Eri kieliä puhuttiin. Siellä oli kulttuuria ja kaupankäyntiä. Kun itse kävin Viipurissa, oli Neuvostoliitto korisemassa viime hetkiään. Kaikki oli rikki. Kerjäläislapset pummasivat meiltä suomalaisilta purkkaa ja dollareita. Miten ihmeessä he eivät olleet saaneet kehitettyä sitä kaupunkia yhtään?

Jo silloin ala-asteikäisenä tunsin epäoikeudenmukaisuutta tilannetta kohtaan. Tämänhän kuuluisi olla suomalainen kaupunki. Miksi meidän piti luovuttaa näitä alueita? Miksi meitä ei autettu kunnolla, kun kaikki tiesi venäläisten ja Stalinin olevan syypää sotaan?

Toinen maailmansota oli tietysti paljon monisyisempi, kuin nyt sota Ukrainassa. Silti kaikki alueluovutukset ja sotakorvaukset Neuvostoliittoon olivat lapsena minusta aivan käsittämättömiä. Heidänhän olisi pitänyt maksaa ja korjata kaikki. Ajattelin, että tilanne itänaapurin kanssa olisi tasapainossa vasta sitten, kun vanhat rajat palautettaisiin ja venäläiset olisivat poistuneet niiltä alueilta. Sen jälkeen alkaisi jälleenrakennustyö, jonka maksaisivat venäläiset. Se olisi oikeudenmukaista. Niin tuskin tulee koskaan käymään.

Sota Ukrainassa on herättänyt suomalaisissa vahvan auttamisenhalun. Me suomalaiset haluamme Ukrainan voittavan. Samaan aikaan toivomme myös venäjän heikentyvän ja ottavan lopulta totaalisen selkäsaunan Ukrainassa. Se on tässä ajassa ja tilanteessa oikein ja se on oikeudenmukaista.

Lännen tuen avulla venäläiset pakotetaan ymmärtämään se realiteetti, että heidän täytyy alkaa kehittämään omaa maataan ja heidän täytyy antaa muiden kehittää omia maitaan rauhassa.

Ukrainalaiset haluavat elää rauhassa ja he haluavat liittoutua kenen kanssa haluavatkaan. Se on ukrainalaisten asia. Sama meillä Suomessa. Me päätämme itse mitä teemme, riippumatta siitä mitä itänaapurin diktaattori on mistäkin mieltä. Nöyristelyn aika on onneksi lopulta ohi. Sitä on aito itsenäisyys.

Isoisäni Arvo lähti sotaan kesäkuun 18.6.1941. Hän osallistui taisteluihin seitsemällätoista eri paikkakunnalla ja hänet kotiutettiin yli kolmen vuoden jälkeen, 19.11.1944. Se on pitkä aika olla sodassa ja siinä ehtii nähdä ja kokea kuolemaa ihan riittävästi.

Lasten kuullen hän ei puhunut sodasta mitään. Arvo oli muutenkin hiljainen mies. Taistelutovereiden kesken olivat kuitenkin puhuneet ”sotajuttuja”. Minusta hän teki oikein. On oikein, että hän suojeli lapsiaan ja on hyvä, että hän löysi väylän purkaa omia sotatraumojaan.

Sellainen käsitys minulla on sotaveteraaneista, etteivät he mielellään sota-ajasta puhu. Se kertoo siitä, kuinka valtava taakka se on ihmiselle. Arvo kertoi sodasta minulle vain sen, että ”sodassa piti olla äärimmäisen nopea”. Kiitos Ylivieskaan sedälleni Heikki Jokiselle, jolta sain tärkeää tietoa isoisästäni Arvo Eljas Jokisesta.

Harva sotaa haluaa ja he ketkä haluavat, ovat yleensä sellaisessa asemassa, ettei se sota kosketa heitä itseään mitenkään. Miettikääpä Stalin kivääri kädessä Raatteentiellä tai Putin Khersonissa. Kestäisivätkö sodat pitkään?

Sen vuoksi demokratia on tärkeä. Esimerkiksi pohjoismaiset demokratiat eivät ole julistamassa sotaa ketään kohtaan, mutta me olemme hyvin varautuneet siihen, jos meitä haastetaan.

Meidän pitää olla valmiita kaikkeen. Tyttäreni kysyi minulta, että mikä minun sodanajan tehtävä on, jos sota koskettaisi Suomea?

Vastasin, että en ole ihan varma. Kävin aliupseerikoulun, niin sen perusteella olisin jääkäriryhmän johtaja. Voisin kuitenkin toimia osana ryhmää ihan rivisotilaana. Menisin sinne mihin pitäisi ja roolini olisi se mikä määrättäisiin. Yksinkertaista.

Toivottavasti tällaiset asiat eivät konkretisoidu koskaan, mutta etsin silti sotilaspassini ja tunnuslevyn varaston kätköistä esiin. Meidän pitää olla valmiita kaikkeen.

Markus Jokinen

Hollola