Tiina Ojutkangas kertoo videolla, millaisia oman lapsuuden liikuntaharrastukset olivat – Kirjastomatkoja ja jotain muuta

Keksitään keinoja murehtimisen sijasta, mutta tosiasiatkin on todettava. Huoli lasten liikkumisesta on aiheellinen, ja tuore tutkimus on tuonut sen karulla tavalla näkyviin. Koululaisten kestävyyskunto heikkenee huolestuttavasti. Suomessa noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Tulos on surullinen, koska se on niin turhaa.

Keskiviikkona julkaistun Move! -liikuntatestin tuloksia pystyy tarkastelemaan myös kunnittain ja maakunnittain. Keski-Pohjanmaan tulos oli valtakunnan tasoa heikompi ja Pohjois-Pohjanmaan parempi. Keskipohjanmaa-lehden alueella parhaita tuloksia oli Luodossa, Toholammilla ja Ylivieskassa.

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:ssä on pitkään seurattu keskipohjalaisten koululaisten heikentyneitä tuloksia Move!-liikuntatesteissä.

Keplin aluejohtaja Kalle Lassila tiedostaa tilanteen ja on huolestunut. Tunnistamme vahvasti ihmisten toimintakykyyn liittyvät kansanterveydelliset ja taloudelliset haasteet, sanoo Kalle Lassila (KP 14.12.).

Entinen huippuhiihtäjä haastaa päättäjiä ja tulevia päättäjiä. Totta on, että ihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen on aihe, josta harvoin vaalipaneeleissa keskustellaan. Tässä kirjoituksessa sitoudun siihen, että kevään eduskuntavaaliehdokkailta tätä tullaan kysymään.

