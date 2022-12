Lumisade ja sään lauhtuminen heikentävät ajokeliä Keskipohjanmaan levikkialueella, onnettomuusriski kohonnut – Sievissä sattui henkilöauton ulosajo lauantai-illalla

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä kaikissa pohjalaismaakunnissa. Ajokeli on muuttunut huonoksi jäätävän tihkusateen ja lumisateen vuoksi.

Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.

Hajanainen sadealue liikkuu yön aikana lounaasta suureen osaan maata. Samalla sää lauhtuu, toteaa meteorologi sääkatsauksessaan. Sunnuntaina aamulla Kokkolassa, Kalajoella ja Ylivieskassa on ennusteiden mukaan kolmesta viiteen astetta pakkasta, päivällä mennään lähelle nollaa.

Sade tulee enimmäkseen lumena, mahdollisesti myös jäätävänä tihkusateena. Maan etelä- ja länsirannikolla tulee räntäsadetta.

Varoitus on voimassa koko sunnuntain.

Yksi liikenneonnettomuus tapahtui lauantai-illalla Sievissä. Kokkolan suunnalta Sieviin ajanut henkilöauto päätyi ulos tieltä kulkusuunnassa tien oikealle puolelle.

Pelastuslaitos siirsi auton liikenteen tieltä parempaan paikkaan liittymään. Ensihoito kävi tarkistamassa kuljettajan voinnin. Henkilövahingoilta siis vältyttiin.

Pelastuslaitoksen lokikirjoista ei ilmene, oliko tapahtumapaikalla liukkautta ja aiheuttiko se mahdollisesti onnettomuuden.

– Kävin tankkaamassa illalla johtoauton. Huomasin, että tie on jo liukkaampi. Täällä on pari astetta pakkasta, lunta tulee ja vähän on alkanut tuulla. Eiväthän ne ajo-olosuhdetta paranna, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Joose Veteläinen raportoi.