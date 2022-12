Pääkirjoitus: Nykyisen keskustelukulttuurin huonot puolet näkyvät jo Wilmassakin

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on ihmisten välistä viestintää, joka nykyään tapahtuu paljon sähköisessä järjestelmässä. Wilma-viestinnän kautta opettaja kertoo asioita kotiin ja kodit koululle. Aiemmin yhteyksissä oltiin kasvotusten tai puhelimitse, mikä saattoi olla omiaan vaikuttamaan siihen, mitä ja miten sanottiin.

Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n erityisasiantuntija Sari Jokinen arvioi STT:n jutussa lauantaina, että opettajien ja huoltajien välinen yhteistyö ja kommunikointi toimivat pääosin hyvin, mutta ongelmat ovat lisääntyneet. OAJ:n mukaan suurin osa ongelmista näkyy Wilma-tietojärjestelmän kautta tehtävässä viestinnässä. Kasvanut viestinnän määrä mahdollistaa myös konfliktien määrän kasvun.

Sosiaalisen median välityksellä on nähtävissä, että asioista puhutaan toisinaan kärjekkäästi ja ilman harkinta-aikaa. Spontaanit kommentit erilaisina vuorokaudenaikoina eivät ole aina eduksi kirjoittajalle itselleenkään. OAJ on huomannut, että nykyajan kärjekäs tyyli on siirtynyt myös koulun ja kodin välille jopa siten, että kirjoitetaan sellaista, mitä ei ikinä sanottaisi kasvokkain.

Koulu on lapsia ja nuoria varten ja olisi erityisen tärkeää muistaa, että kaikki tahot muistavat lapsen parhaan. Opettaja ei ole aina väärässä, jos kotiin lähetetään epämieluisalta vaikuttavia terveisiä. On tietysti selvää, että vanhempien ymmärrys oman lapsensa elämästä pitää ottaa huomioon. Aina vanhemmat eivät tiedä, mitä omat kullanmurut koulussa ja kodin ulkopuolella touhuavat.

Kodin ja koulun väliset erilaiset käsitykset voivat syntyä hyvin monenlaisista asioista kuten ruokailusta, todistuksen numeroista tai vaikkapa uimaopetukseen osallistumisesta. Koulussa noudatetaan opetussuunnitelmaa eikä normaalitilanteessa ole lapsen tai nuoren paras, jos kodin ilmapiiri on kouluvastainen.

Tiina Ojutkangas

