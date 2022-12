Pohjolan Betlehemiksi kutsutussa Uudessakaarlepyyssä remontoidaan yli 300-vuotiasta kirkkoa – Kirkkosalin maalaukset tekivät vaikutuksen konservaattoriin: "Vastaavaa en ole nähnyt aiemmin"



Projektipäällikkö Samuel Hjulforsille Nordic Rakennuksesta on Uudenkaarlepyyn kirkosta tullut tuttu paikka. Myös hausjärveläinen taidekonservaattori Liisa Helle-Wlodarczyk tiimeineen on aloitellut omaa osuuttaan suuressa kunnostushankkeessa.

Mittava sisäremontti Pyhän Birgitan kirkossa on edennyt puoleen väliin Pohjolan Betlehemiksikin kutsutussa Uudessakaarlepyyssä. – Lattia on valmis, sprinkleriputket on vedetty kattoon katseilta piiloon ja palohälytysjärjestelmä on asennettu, kuvailee projektipäällikkönä urakoitsijan puolella hankkeesta vastaava Samuel Hjulfors pietarsaarelaisesta Nordic Rakennus Oy:stä.