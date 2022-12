Antti Savelan kolumni: Haapajärvellä ei taidettu kuunnella opetustoimen ylitarkastajan epäilyjä kyläkoulujen sulkemisen järkevyydestä

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola moitti lehdessämme (KP 17.11.) kovin sanoin koulujen säästökulttuuria. Hän laski, että 90-luvun alkupuoliskolta tähän päivään on lakkautettu noin 3000 kyläkoulua. Niitä on enää noin 2000.

Samaan aikaan perusopetuksen menot ovat nousseet paljon enemmän mitä toisella asteella lukiossa ja ammattiopetuksessa. Luulisi siis, että perusopetuksessa on saavutettu hurjat säästöt, kun kouluja on suljettu. Todellisuudessa on käynyt juuri päinvastoin. Koulujen lakkauttamista ei siis voi perustella säästöillä.

Viimeksi Suomen kunnista Haapajärvi päätti lakkauttaa Väliojan ja Tiiton kyläkoulut. Perusteluna olivat lähinnä säästöt. Onhan Haapajärven talous valtion arviointimenettelyssä. Säästöväittämän kohdalla mietitytti, miksi valtuusto ei haastanut enemmän ennakkovaikutusten arvioinnin väittämää, että koulujen lakkauttamisessa kuljetuskustannukset eivät nouse. Olisi pitänyt vaatia selvitys kuljetuksista, sillä jokaisen nykyisen ja tulevan oppilaan osoite on tiedossa. Toinen kummallisuus oli se, että ennakkoarviossa mietittiin vain kyläkoulujen kiinteistökuluja. Miksi valtuutetuille ei tuotu selvitystä siitä, mitä uusi K.J. Ståhlbergin koulu maksaa sivukylien oppilailla ja ilman heitä. Nythän sivukylillä on koulut valmiina ilman rakentamista, mutta keskuskoulu eli Ståhlberg pitää rakentaa kivijalasta alkaen uudelleen.

Kolmas kummallisuus oli valtuuston hyväksymä lapsivaikutusten arviointi. Se oli kovin lyhyt. Kari Lehtola nimittäin vaatii kokeneena virkamiehenä hyvin seikkaperäisistä lapsiarviota, jossa koulun lakkauttamiseen pääsevät lausumaan paitsi lapset myös vanhemmat, koulupsykologi, sosiaalitoimi, lääkärit ja muut mahdolliset viranomaiset.

Haapajärven valtuuston kokouksessa annettiin ymmärtää, että jos kouluja ei suljeta Haapajärvi joutuu mahdollisesti kuntajakoselvitykseen ja menettämään itsenäisyytensä. Tämä oli aikamoista oikomista. Totta kai Haapajärven valtuuston tulee tehdä säästöjä, mutta on muitakin keinoja kuin lakkauttaa fyysisiä koulurakennuksia. Koulujen alueella olevat kylät esittivät varsin varteenotettavan vaihtoehtoisen säästömallin. Perusajatuksena varmaankin oli se, että ikäluokkien pienentyessä opettajien määrää voidaan hallitusti vähentää myös kouluja sulkematta.

Koulujen vähentäminen satuttaa ennen kaikkea kylien elinvoimaa. Se vähentää yhden tärkeän valtin houkutella uusia asukkaita ja pitää kiinni nykyisistä. Tiiton ja Väliojan sekä muut Haapajärven kyläkoulut ovat olleet lapsiperheiden suosiossa viimeiset vuodet. Hyvä esimerkki on valtuutettu Ilmari Tuohinevan perhe, joka muutti Kajaanista varta vasten Tiiton kyläkoulujen lähelle. Vaihtoehtona oli Ylivieska, mutta sieltä ei löytynyt yhtä nättiä koulu- ja asuinympäristöä.

