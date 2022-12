Eläkeliiton aktiivien mielipidekirjoitus: Yhdistystoiminta on lääke yksinäisyyteen – Jokaiselle meistä on tärkeää kuulua johonkin, tulla kuulluksi ja nähdyksi

Ei yksinäinen unta saa / vaan valvoo vuoteellaan / hän kellon käyntiin koittaa viimein nukahtaa / Ei yksinäinen unta saa / vaan ajatukset seuraa toisiaan / kunnes aamu jälleen silmiin sarastaa. Näin lauloi Neon 2 -duo 1990-luvulla.

Tiedotusvälineissä on viime viikkoina käsitelty yksinäisyyttä monesta eri näkökulmasta. Testejäkin on ollut tarjolla, joiden avulla on voinut saada selville oman yksinäisyyden tilansa.

Lehtijutut ovat kyllä olleet oikein puhuttelevia ja opettavaisia! Positiiviseen vapaaehtoiseen yksinäisyyteen kerrotaan kuuluvan yksin viihtyvät tai yksin asujat. Negatiiviseen yksinäisyyteen kuuluvista löytyi käsitteitä eristäytynyt, piiloyksinäinen tai torjuttu, joita olisi mielenkiintoista avata enempi, mutta ei nyt tässä yhteydessä.

Erityisen suuri yhteinen huoli on ihmisistä, joilla yksinäisyys on pysyvä olotila, koska pitkittyessään yksinäisyys altistaa monille fyysisille sairauksille ja mielenterveysongelmille. Heistä lehtijutuissa heijastuu yhteinen huolemme. Vastuu on meillä kanssakulkijoilla, mutta miten me löydämme heidät?

Älä arkaile, tule rohkeasti mukaan! Eläkeliiton yhdistyksissä kynnykset eivät ole korkealla. Jo yhdistys-sana kertoo mistä on pohjimmiltaan kysymys; yhdistää ihmisiä.

Kokemuksesta voimme kertoa, että toimintaan osallistuminen tarjoaa hyviä ihmissuhteita, yhdessä tekemistä ja olemista. Aktiivinen vapaaehtois-, liikunta- ja muu harrastustoiminta tuottaa iloa ja hyötyä osallistujilleen.

Yhdistyksissä ei myöskään unohdeta hauskanpitoa. On tärkeää, että mukanaolijat viihtyvät.

Tämä asettaa meille yhdistystoimijoille haasteita, ja jos emme anna omaa panostamme kohtaamisiin, siinä on myös ansa. Emotionaalisen yksinäisyyden katsotaan olevan pahinta, sillä se johtaa myöhemmin myös sosiaaliseen yksinäisyyteen.

Emotionaalista yksinäisyyttä on esimerkiksi jäädä keskustelun ulkopuolelle – toistuvasti tai hetkellisesti. Tietyssä porukassa tai kaikkialla. Siksi on tärkeää ottaa uudet jäsenet vastaan niin, että he tuntevat tulleensa omiensa joukkoon ja voivat turvallisesti tulla uudestaankin.

Jokaiselle meistä on tärkeää kuulua johonkin, tulla kuulluksi ja nähdyksi. Silmiin katsominen ja hymy ei maksa mitään. Yleensä niillä saa aikaan iloiset silmät ja vastahymyn. Alussa hyvän päivän tutusta voi tulla hyvä ystävä.

Pirjo Palosaari-Penttilä

Marjatta Tjäru

Annikki Salo

Riitta-Liisa Kankkonen

Taina Alanko

Eläkeliiton K-P:n piirin vapaaehtoistoimijat ja vaikuttajavastaavat