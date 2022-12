Pääkirjoitus: Työtä voi tosiaan tehdä monessa paikassa – Joustava työelämä auttaa rekrytoinnissa

Korona-aika on opettanut työelämästä monenlaista. Muun muassa sen, että vaikkapa oman työpaikan monipaikkaisuus on nyt uusi normaali muullakin. Esimerkiksi Keskipohjanmaan toimittajia löytyy jopa kahdeksalta paikkakunnalta. Moni meistä tekee töitä esimerkiksi Kokkolan lisäksi joskus Ylivieskassa, Nivalassa tai Kannuksessa. Kun tähän lisätään vielä etätyö, on kysymys melko monimuotoisesta järjestelystä.

Paikkariippumatonta työtä ollaan nyt myös tutkimassa. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Centria-ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama selvitys tuo esiin monia tärkeitä työelämän vastauksiakin. Mahdollisuus tarjota etä- ja paikkariippumatonta työtä määrittää tulevaisuudessa organisaatioiden kykyä houkutella parhaita osaajia. Tämä on erinomainen havainto, kun samaan aikaan kipuillaan työvoimapulan vuoksi.

Työelämää ja uusia työnteon tapoja tutkitaan monesta näkökulmasta. Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela kertoi sunnuntain lehdessä, että ylityön tekeminen ilman korvausta on ollut yleistä asiantuntija-ammateissa, joissa on oltu korona-aikana pääosin etätyössä. Sutelan mukaan hybridimalli vähentää harmaan ylityön tekemistä ja parantaa jaksamista. Koronapandemian aikana tehdyssä etätyössä työpäivien venyminen ja kuormittavuuden kokemukset ovat olleet yleisiä erityisesti yksinasuvilla, mutta muillakin.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Annina Ropponen kertoo, että työyhteisön omat toimintatavat vaikuttavat merkittävästi siihen, miten työntekijät rajaavat työtään etänä. Työtehtävien selkeys ja työlle asetettujen tavoitteiden ymmärtäminen vähentävät turhaa venymistä (KP 18.12.). Tutkimusprofessorin mukaan myös korkeampi ikä voi auttaa töiden hallinnassa ja sitä kautta myös työssä jaksamisessa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen professori Tomi Kallio muistuttaa, että informaatioteknologian kehityksen seurauksena paikkariippumaton työ, etätyö ja hybridityö tulevat koskettamaan yhä useampia, ei siis ainoastaan rajattua joukkoa erityisasiantuntijoita kuten aiemmin. Tämä on tärkeä havainto Suomen monissa osissa, joissa kamppaillaan uusien asukkaiden ja työvoiman saamiseksi.

