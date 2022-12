Linda Hagströmin mielipidekirjoitus: Omat ensin – Meidän kituuttamisemme ei auta sodassa olevia, eikä vahingoita Venäjää

Eduskuntavaalit

Vihreä siirtymä on tehnyt tuhojaan omavaraisuuteemme. Pakotteet kostautuvat Suomen kansalle. Hinta, jota suomalaiset maksavat hallituksemme toimista on kohtuuton. Joku raja solidaarisuudella täytyy olla. On karmeaa, antaa Suomen talouden romahtaa ja ajaa oma kansa ahdinkoon tukeakseen toista valtiota, varsinkin kun on kyseessä sota, jossa suurvaltioilla on näppinsä pelissä.

Meidän kituuttamisemme ei auta sodassa olevia, eikä vahingoita Venäjää. Tämä sota ei tule päättymään näillä keinoilla. Velkarahalla tuetaan sodankäyntiä, aseilla ja ammuksilla pitkitetään taistelua. Ukraina on yksi Euroopan korruptoituneimmista maista. Päätyykö avustukset varmasti sinne, mihin on tarkoitus? Osa aseista, joita sotaan on Suomesta lähetetty, on palautunut takaisin kaduillemme jengien käyttöön. Mitä hyvää näillä toimilla saavutetaan?

Suomeen ollaan ottamassa valtava määrä lisää sotapakolaisia muiden maahanmuuttajien lisäksi. Kuka heidän terveydenhuollostaan vastaa, kun resurssimme eivät riitä hoitamaan edes omaa kansaa.

Miltä näyttää Suomen tulevaisuus? Seuraamukset tällaisesta politikoinnista eivät voi olla hyvät. Velalla eletään, velalla tuetaan ja suunnitelmissa on jatkaa velkaantumista? Kenen maksettavaksi jää nämä valtavat velat?

Ihmisoikeuksien, itsemääräämisoikeuden ja perustuslain puolustaminen koronatoimien aikana aiheuttivat puolueemme leimaamista. Nyt meitä arvostellaan siitä, kun asetamme Suomen ja suomalaisten tarpeet etusijalle ja vaadimme että päättäjämme tekisivät samoin. Ei pidä uhrata oman kansan hyvinvointia toisten maiden sodankäynnin vuoksi. Jos tällainen ajattelutapa on vääränlainen, olkoon se sitten niin.

Linda Hagström

kansanedustaja ehdokas (vkk.)