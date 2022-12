Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee uuden 400 kilovoltin voimajohdon rakentamista Tuulikaarron ja Piipsannevan tuulivoimapuistojen sähkönsiirron tarpeisiin. Voimajohtoreittien pituus Tuulikaarron hankealueelta Piipsannevan sähköasemalle on noin 10,7 kilometriä ja Piipsannevan ja Tuulikaarron yhteisen voimajohdon pituus on noin 13,8 kilometriä. Voimajohtoaukean leveys on noin 42 metriä. Kuvassa Fingridin voimalinja, johon hankkeiden linja on tarkoitus yhdistää.

Anne Mattila