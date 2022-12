Anu Komsille ja Sakari Oramolle kehuja the Guardianilta

Anu Komsi ja Sakari Oramo nostetaan esiin The Guardian -lehden jutussa, joka käsittelee Iso-Britannian vuoden parhaita klassisen musiikin esityksiä. Kriitikko Andrew Clementsin listalla on BBC:n sinfoniaorkesterin "Total Immersion: Sibelius the Storyteller" -kokonaisuus, ja erityisesti Oramon johtama konsertti, jossa solistina lauloi Komsi. Kertojana oli islantilainen näyttelijä Ólafur Darri Ólafsson

Konsertti koostui kokonaan Sibeliuksen teoksista, joista ensimmäinen oli sinfoninen runo Öinen ratsastus ja auringonnousu ja viimeinen Tapiola-sinfonia. Komsin soolonumeroita olivat Kaiutar, Soluppgång op. 37 sekä Luonnotar, jota Clements erityisesti kehuu. Se on hänen mielestään yksi Sibeliuksen hienoimmista saavutuksista, ja "kohokohta oli esityksen hämmästyttävä intensiteetti", jossa Anu Komsi oli "huima, intohimoinen solisti".

The Guardianin jutun voit lukea täältä.