Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa koronatestaus muuttuu vuoden 2023 alussa, Soite tiedottaa. Vastedes koronatesti tehdään vain ammattilaisen arvioinnin perusteella valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Samalla koronarokotustoiminta muuttuu ajanvarausperusteiseksi.

Myös koronanäytteenotto Soitessa muuttuu 1.1.2023 alkaen. Vuoden 2023 alusta väliaikainen lainsäädäntö koronan oikeuttamaan ”laajennettuun” tartuntatautipäivärahaan lakkaa, ja koronatestejä otetaan Soiten näytteenottopisteissä vain lääketieteellisin perustein.

Muutos tarkoittaa sitä, että näytteenottoon ohjaudutaan jatkossa vain terveydenhuollon ammattilaisen arvion perusteella. Näin pystytään kohdentamaan hoitotoimenpiteet, kuten Paxlovid-lääkkeen tai tukoksenestohoidon aloitus niitä tarvitseville.

Asiakas itse ei voi jatkossa varata aikaa koronavirustestiin netistä Omaolon tai Omahoidon kautta, vaan hänen tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaan tai koronaneuvontanumeroon 06 828 7499.

Perusterveiden tulee hoitaa koronatautia samoin kuin normaalia flunssaa ja pysyä kotona, kunnes oireet ovat selvästi helpottuneet. Aiemmin suositeltiin, että koronaan sairastunut välttäisi kontakteja viisi vuorokautta oireiden alusta. Nyt voi toimia kuten tavallisen flunssan ja nuhakuumeen kanssa: arkeen voi palata, kun kuume on poissa ja oireet ovat selvästi vähentyneet. Jos yleisvointi laskee tai oireet ovat vakavia, on syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon, kuten aina muidenkin sairastumisien kohdalla.

Vuoden 2023 alussa Soiten walk-in-rokotukset päättyvät. Koronarokotukseen täytyy varata aika etukäteen joko puhelimitse tai netissä:

Sähköinen ajanvaraus netissä osoitteessa https://soite.terveytesi.fi on avoinna 24/7. Puhelinajanvaraus 06 828 7488 on avoinna maanantaista keskiviikkoon kello 8-12.

Kannuksessa ja Toholammilla rokotustoiminta siirtyy seurakuntakeskuksista terveyskeskuksiin.

Syystalven koronatehosterokotteita suositellaan 65 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Kaikissa Soiten rokotuspisteissä on mahdollista ottaa korona- ja influenssarokote yhtä aikaa, mikäli on oikeutettu molempiin rokotuksiin. Rokotuksiin oikeutetut ikäryhmät ja rokotusvälit on listattu Soiten verkkosivuilla.

Suomessa liikkuu tällä hetkellä runsaasti eri hengitystieinfektioita. Influenssaepidemia on alkanut ja RS-viruksen aiheuttamia tautitapauksia on paljon. Koronatilanne on vakaa, mutta virusta kiertää väestössä edelleen runsaasti.