Tuplalapsilisä saa hymyn huulille – monella perheellä raha menee sähkölaskuihin ja ruokakauppaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Valtio jakaa kaikkiaan 112 miljoonaa euroa ylimääräisenä lapsilisänä.

Tänään maksetaan lapsiperheille ylimääräinen kuukauden lapsilisä, joka tulee moneen kotiin tarpeeseen kohonneiden elinkustannusten vuoksi. Ylimääräinen lapsilisä maksaa valtiolle noin 112 miljoonaa euroa eikä se vaikuta toimeentulotuen määräytymiseen. Etenkin yksinhuoltajaperheissä kaksinkertainen lapsilisä otetaan vastaan suurena joululahjana.

– Kyllä sillä on suuri merkitys. Kuitenkin näin joulun aikaan menee paljon rahaa, sanoo Kirsi Koivula.

Yhden lapsen perheessä liki satasen lapsilisä kohoaa vajaan kahden sadan euron tuntumaan. Raha tietää osoitteensa ajassa, jossa ruuan hinta on noussut vuodessa jo yli 15 prosenttia.

– Kaupassa hinnat ovat nousseet ja se näkyy ihan päivittäin. Se sama rahamäärä, mikä aikaisemmin riitti, sillä ei saa enää läheskään niin paljon.

Kun polttoaineen hinnat ovat kaksinkertaistuneet ja ruuan hinnan laukka jatkunut koko syksyn, ylimääräinen lapsilisä ei jää tilille makaamaan. Harvassa perheessä raha menee luksukseen.

– Varsinkin sähkön hinnan nousu on ollut sitä luokkaa, että ylimääräisellä rahalla voi kuitata niitä laskuja, kertoo Henna Laasanen-Jeulonen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hän on lähtenyt ruokaostoksille kolmen lapsen kanssa, kaikkiaan uusperheeseen kuuluu neljä lasta. Kohonneet elinkustannukset ovat muuttaneet perheen elämää.

Lapsilisät 23.12.2022 1 lapsi: 189,76 2 lasta: 399,44 3 lasta: 667,02 4 lasta: 993,50 5 lasta: 1358,88 Lähde: Kela

– Itse opiskelen ja käyn töissä ihan sen takia, että on rahaa ostaa ruokaa ja saada laskut maksettua.

Hän kritisoikin ylimääräisen lapsilisän maksupäivää, joka on tänään 23. joulukuuta.

– Se olisi voinut olla pari päivää aikaisemmin. Meillä joulua vietetään jo tänään, koska jouluna ollaan töissä.

Kaksinkertainen lapsilisä tuo yhden lapsen perheisiin ylimääräisen satasen. Mitä enemmän lapsia, sitä enemmän korotus tuntuu. Neljän lapsen perheessä vajaan viidensadan euron tuki muuttuuliki tuhannen euron lapsilisäksi. Kahden lapsen perhe saa lähes neljä sataa euroa – tähän joukkoon kuuluu Sri Lankasta Kokkolaan asettunut Cooken perhe.

– Tämä on aivan fantastinen joululahja, koska joulun aikaan rahaa kuluu enemmän, sanoo perheen äiti Erica Cooke.

Hän on tyytyväinen suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa lapsia arvostetaan aivan toisin kuin kotimaassa,

– Täällä lapsilla on hyvä olla. Heillä on hyvät edut ja heitä kunnioitetaan, heillä on myös turvallista, sanoo Erica Cooke.

Lapsiperheet ovat olleet syksyn tiukoilla, mutta joulumieltä löytyy silti. Laasasen-Jeulosen perheessä katse luodaan sinne, missä on vielä tiukempaa.

– Ollaan pyritty siihen, että lahjoitetaan Hope-keräyksessä semmoisille, joilla ei ole varaa ostaa lahjoja.