Nämä levyt saavat taatusti joulutunnelmaan – Sellisti Antto Tunkkari kertoo Keskipohjanmaan lukijoille suosikkinsa taidemusiikin joululevyistä: "Ehdoton helpottaja joulustressaajalle!"



Ilokseni olen erinäisistä yhteyksistä saanut havaita, että Keski-Pohjalainen kuulijakunta noin taidemusiikin saralla on huikaisevan laajaa ja innokasta; ikähaitari on hurja, ja tämä väkilukuun nähden mittava joukko meitä klassisen musiikin suurkuluttajia on intohimoista ja asiantuntevaa. Niinpä on ilo jakaa omia mieltymyksiäni kyseisen tyylilajin musiikista kanssanne, armaat lukijat ja kuulijat!