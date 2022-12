Elvi Löhönen kertoo mielipidekirjoituksessa enkeleistä, joita on kohdannut niin keskussairaalassa kuin pihapiirissä Hakalahdessa

Toisiamme varten me täällä olemme. Sen on elämä todeksi osoittanut lukemattomia kertoja ihan arkipäivän elämässä. Ja kuinka kiitolliseksi se on mielen, koko elämän saanut!

Riemukas ja rikas koulupäivä on päättynyt Ykspihlajassa. Olen kotimatkalla Satamakadun ja Pohjoisväylän risteyksessä odottamassa valtatielle pääsyä, enkä sitten millään saa autoni ykkösvaihdetta päälle. Kunnes Postin linja-auto suhahtaa silmissäni ohitse ja tajuan tilanteen vakavuuden. – Autoenkeli oli tilanteen tasalla. Tuhat kiitosta ylöspäin!

Olen kolmen päivän tarkkailussa keskussairaalassa. Sydän ei kestänyt ainoan siskoni poisnukkumista. Elämästä oli jotain oleellista otettu lopullisesti pois. Lääkäri hoitajineen toimi enkelin osassa, ja niin sain lähteä suruani jatkamaan kotiin. Vasta jälkeenpäin ymmärsin suojelusenkelini neuvokkuuden. Suuri kiitos sairaalaan!

Vuosia on kulunut. Saan postina tavallista paksumman kirjeen. Kookas suklaalevy sieltä kuoriutuu. Pietarsaaren tohtoriystäväni on ollut asialla. Ja kuinka se (jumalten leipä) maistuukaan makealta! Liitän sen ilomielin enkelin paketoimaksi.

Kolmannen kirjanäyttelyni vieraskirjasta löydän oppilaani kultaiset terveiset Seinäjoelta. Liikuttuneena kätken ne sydämeeni. Kiitos muistamisesta enkeliystäväni!

Helsingin rautatieasemalla virkailija viime hetkellä, kun juna on lähtemässä, oikaisee virheellisen lippuni ajan tasalle. Virkailijan silmät loistavat kuin kirkkaat tähdet, kun kiitolliseksi sanon: ”Olit pelastusenkeli!”

Kun sairaalateologi Kokkolassa saa ensimmäisen runokirjansa julki ja kirjoittaa kirjan nimilehdelle: ”Elville, enkelilleni rakkaudella 1993….”, niin se puhuttelee minua yhä ja vuorovaikutteinen reaktioni on: ”Ikikiitos Leena!”

Olen lakitoimistossa hoitamassa asioitani. Puhutaan myös arkipäivistä, ja johtaja huomaa kasvoistani peitellyn vaurion. Siitä paikasta hän järjestää vastaanoton tutulle lääkärilleen jo samaksi iltapäiväksi. Se ei onnistuisi muulta kuin enkeliltä, Annelta. Olin saanut tuon osuman kasvoihini erään henkilön syvästi loukatessa minua. Ihminen kun on kokonaisvaltainen olio. Mutta hyvän enkelin osuus oli korvaamaton. Se sattui syvälle sydämeen. Kiitos ylimääräisestä palvelusta!

Enkeleillä on valta vaikuttaa etäisyyksien päästä. Monta, monta kiitosta Kyröskoskelle ja Lappiin enkelituesta kulttuuriasioissa monien vuosien ajalta! Henkinen tuki on merkittävää ja väkevää enkelten mukanaollessa.

Lukeminen ja visuaalisuus ovat suurta lahjaa elämässä. Olen saanut nauttia siitä kaihileikkauksen jälkeen. Seinäjoelta tullut silmälääkäri saakoon onnistumisesta parhaat kiitokset! Enkelilähettiläitä tarvitaan!

Enkelijoukkoa on löytynyt myös pihapiiristä Hakalahdesta. Ainakin pariin otteeseen on tullut naapurienkeliviesti autoni valoista parkkipaikalla. Kiitos naapurienkeleille yhteisvastuusta!

Nyt viimeksi paikallislehden päätoimittaja rohkeni julkisesti nostaa yli 50 vuoden kulttuurityöni sille kuuluvaan arvoonsa haastatellessaan minua. Hän sai palautepostissa ansaitun tunnustuksen ”Olet enkeli!”

Näin jouluna enkeleilläkin on entistä kiireisempää. Olkaamme toisillemme hyviä enkeleitä! Toistan vielä. Toisiamme varten me täällä olemme.

Elvi Löhönen

Kokkola