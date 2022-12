Joulun menoliikenne sujunut mallikkaasti Keskipohjanmaan levikkialueella: "Joulua on aina mukavampi viettää, kun sinivilkut eivät vilku" – Päivystävä palomestari Samuel Hjulfors kertoo, mitä pelastuslaitos toivoo pukilta lahjaksi

Aatonaatto on joulun menoliikenteen vilkkain päivä. Hälytystehtävät kokoava Tilannehuone-verkkosivu on pysynyt Keskipohjanmaan levikkialueen osalta rauhallisena – ja hyvä niin.

– Ei isommin, vastaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa toimivan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tapani Lehtelä kysymykseen, onko joulun menoliikenne työllistänyt Jokilaaksojen pelastuslaitosta.

Valtatiellä 4 Pyhäjärvellä sattui yksi ulosajo. Lisäksi Rantsilassa eli Keskipohjanmaan levikkialueen ulkopuolella tapahtui peräänajo. Kumpikaan onnettomuuksista ei aiheuttanut isoja loukkaantumisia.

– Pientä liikennehaittaa näistä aiheutui pelastustöiden vuoksi.

Jos sään ennakoitaisiin olevan oikein häijy liikenteen kannalta, vapaalla olevaa henkilöstöä niin sanotusti varoiteltaisiin ennakkoon mahdollisista tehtävistä. Tämänkertainen sää on kohtuullisen hyvä. Joulun menoliikennettä varten ei ole tarvinnut kohottaa valmiutta.

– Perusvalmiudella mennään. Jos isompaa (onnettomuutta) tulee, hälytetään yksiköitä. Päivystävä palomestari on Ylivieskassa. Kalajoki, Raahe, Pulkkila ja Haapajärvi ovat vakinaisesti miehitettyjä asemia. Muille asemille hälytetään sopimuspalokuntalaisia tarpeen tullen, Lehtelä selvittää.

Rauhallista on ollut Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksellakin, toteaa päivystävä palomestari Samuel Hjulfors. Liikenteeseen liittyviä tehtäviä ei ole tullut kello 19.30:een mennessä.

– Joulua on aina mukavampi viettää, kun sinivilkut eivät vilku, hän hymähtää.

Näinhän se on. Valkoinen ja punainen olkoot joulun värit.

Erityishuomiota menoliikenne ei vaadi Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksellakaan. Resurssitilanne on hyvä, niin on sääkin.

Verkkotoimittajan työnkuvaan kuuluu seurata sosiaalisen median kanavia. Siellä vastaan aika ajoin jouluisin tulee pelastuslaitoksien hyväntuulisia päivityksiä saamistaan joululahjoista. Esimerkiksi jouluna 2019 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos sai joululahjaksi upean vesitykin.

Miten on, mitä olette toivoneet tänä vuonna pukilta lahjaksi?

– (nauraa pitkään) Joulurauhaa ja pikkuisen suklaata. Ei ole muita toiveita. Päivystellään rauhassa täällä, aattoaamuna joulun viettoon töistä pääsevä Hjulfors vastaa.

Joulun aatonaaton liikenne on sujunut pääosin rauhallisesti, kerrotaan liikenteenohjausyhtiö Fintrafficista. Tällä hetkellä joululiikenne on jo vähenemään päin kaikilla pääteillä.

Isoimmilla pääteillä liikennemäärät ovat Fintrafficin mukaan koko päivän pysytelleet lähes normaalin arki-illan lukemissa. Puolenpäivän jälkeen muutama tunti oli pääväylillä hieman tavallista vilkkaampaa. Liikenneruuhkahuippua oli ennustettu puolenpäivän ja iltakuuden väliselle ajalle.

Myös suuremmilta onnettomuuksilta on vältytty, vaikka Ilmatieteen laitos oli antanut varoituksia huonosta liikennesäästä.

– Pieniä peltikolareita, peräänajoja ja ojaanajoja on ollut tuossa pitkin päivää, mutta ei ole mitään vakavampaa tiedossa, kertoi liikenneoperaattori Juho Anttonen Fintrafficista alkuillasta.

Alkuillasta pientä haittaa aiheutui Urjalassa Ysitiellä, kun raskasta kalustoa oli jäänyt huonossa kelissä jumiin mäkeen. Poliisi joutui ohjaamaan liikennettä sen aikaa, kunnes kalusto pääsi taas liikkeelle.

Vilkkainta liikenne on ollut suurilla pääteillä Kolmostiellä Helsingin ja Tampereen välillä sekä Nelostiellä Helsingin ja Heinolan välillä.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi iltapäivällä Twitterissä, että Pirkanmaalla oli tapahtunut useita kolareita lyhyessä ajassa. Poliisi kehotti liikenteessä olevia huomioimaan huonon ajokelin.

Kaukojunien matkanteko on sujunut lähes normaalisti, uutisoi Yle.

VR:n kaukojunista on tällä hetkellä myöhässä kolme. Niistä eniten myöhässä on Iisalmesta Ylivieskaan matkaava taajamajuna, joka on myöhässä noin 50 minuuttia yhteysliikenteen odotuksen vuoksi.

Lisäksi kaksi InterCity-junaa Helsingistä Ouluun ja Tampereelta Helsinkiin ovat myöhässä 20–25 minuuttia teknisten vikojen vuoksi.

Ilmatieteen laitos antoi joululiikenteeseen lähtijöille varoituksia huonosta liikennesäästä Etelä-Suomesta Keski-Suomeen ulottuvalle alueelle sekä Pohjois-Lappiin Inarin ja Utsjoen alueille.

Ajokeli on ollut huono tai erittäin huono yli kahdella kolmanneksella Suomen ajoteistä Fintrafficin ylläpitämän kokonaistilanteen mukaan.

Jouluaatolle tai joulupäivälle Suomeen ei ole annettu toistaiseksi yhtään varoitusta esimerkiksi huonosta ajokelistä. Tapaninpäiväksi Suomen pohjoisosiin on annettu varoitukset mahdollisesti huonosta kelistä. Tämä johtuu Ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoiseen saapuvista lumisateista.

