Pääkirjoitus: Hoitajia voidaan palkata lisää hyödyntämällä Kokkolan laajaa hoitajakoulutusta ja kokonaan uutta hoiva-avustajakoulutusta

Keskipohjanmaa uutisoi jouluaattona (24.12.) Keski-Pohjanmaan keskussairaalan ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksestä. Pelättiin mahdollisia ruuhkia. Niiltä onneksi vältyttiin ja päivystystyö sujui kuta kuinkin normaalisti. Samassa uutisessa nostettiin esiin Soiten hoitajapula, jonka Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue perii alkavana vuonna. Uutisen mukaan Soiten tehostetussa palveluasumisessa on noin 30 hoitopaikan puute. Tämä pula taas rasittaa yleisvuodeosastoja, kun potilaat eivät siirry sieltä ajallaan ympärivuorokautiseen hoitoon. Ja kun yleisvuodeosastot ovat ruuhkaisia, erikoissairaanhoidon osastoilla joudutaan jonottamaan tavallisille vuodeosastopaikoille. Hoidon porrastus on hyvä toimintamalli, mutta se ei toimi, jos henkilökuntaa ei ole tarpeeksi.

Mikä sitten avuksi. Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västin mukaan keinoja on ja ainakin Soitessa niitä myös aiotaan käyttää. Yksi nopea keino hänen mukaansa on kääntyä Centrian ja Kpedun puoleen ja tehostaa entisestäänkin yhteistyötä hoiva-alan ammattilaisia tuottavien oppilaitosten kanssa. Markkinoida tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon työtä alalta valmistuville niin, että nämä kiinnostuvat Soiten tarjoamista työtehtävistä eivätkä "karkaa" eteläiseen Suomeen tai tykkänään muille aloille. Kokkolassa annetaan myös kansainvälistä hoitajakoulutusta. Yhteistyössä Centrian kanssa katseet käännetään myös Suomeen opiskelemaan tulleisiin. He puhuvat jo valmiiksi auttavaa tai jopa hyvää suomen kieltä. Lisäksi ensi keväänä Keski-Pohjanmaalta valmistuvat ensimmäiset hoiva-avustajat Soiten ja Kpedun yhteistyönä. Takavuosina heitä koulutettiin hoitoapulaisen nimikkeellä, mutta koulutuksesta jostain syystä luovuttiin. Yhtä kaikki kaikilla hoitavilla käsillä on nyt työtä.

Hoitajat itse puhuvat kiireestä ja arvostuksen puutteesta. Suomessahan on jo hyväksytty muita aloja korkeammat palkankorotukset hoitajille. Sen lisäksi tarvitaan yleistä asenneilmapiirin muutosta. Ajattelua siihen suuntaan, että hoivatyö on arvokasta ja tärkeää. Se on ollut sitä aina ja varsinkin nyt vanhusväestön suhteellisen osuuden kasvaessa. Myös työoloihin kannattaa kiinnittää huomiota. Uusi asumismuoto, senioriasuminen, on kannatettava suuntaus. Se on omiaan muodostamaan kodinomaisen välimuodon kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin. Juuri senioriasumisessa voidaan hyödyntää hoiva-avustajien arvokasta työtä ja samalla tarjoutuu mahdollisuus opastaa ulkomailta tulleita hoitajia ja sairaanhoitajia heidän omaa koulutustaan vastaaviin töihin.

