Aapo Romppasen mielipidekirjoitus: Haapajärven ABC:n aukioloajat on säilytettävä ennallaan

Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa (KPO) on päättänyt supistaa Haapajärven ABC-liikennemyymälän aukioloaikoja 1.1.2023 alkaen. Kyseessä on kevään ajan kestävä kokeilu, jossa asema suljetaan jo klo 21.

Ihmettelen, ettei KPO viesti tällaisesta isosta muutoksesta asiakasomistajilleen etukäteen. Aseman henkilökunnan mukaan kokeilu suoritetaan, koska illat hiljenevät talvella. Käytän itse ABC:n palveluita lähinnä klo 21 jälkeen, ja havaintojeni mukaan asemalla on aina iltaisin useita muitakin asiakkaita.

On syytä muistaa, että KPO on yritysmuodoltaan osuuskunta. Osuuskunnan tarkoitus ei lain mukaan ole ensisijaisesti voiton tavoittelu, vaan harjoittaa taloudellista toimintaa tarjoten palveluita jäsenilleen. Yhtiön sääntöjen mukaan ”osuuskaupan tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia.”

Olen huolissani kehityksestä, jossa osuuskaupat sulkevat toimipisteitä tai supistavat palveluitaan perustellen päätöstä toiminnan heikolla kannattavuudella. Osuuskunnan ei tarvitse toimia maksimaalista voittoa tavoittelevan osakeyhtiön tavoin ja karsia heikosti kannattavia liikepaikkoja, mikäli ne tuottavat lisäarvoa asiakasomistajille. Näin ei tule toimia etenkään, mikäli yrityksen talous on kokonaisuudessaan hyvässä kunnossa.

On aiheellinen pelko, että suunniteltu aukioloaikojen supistaminen on jatkumoa muutama vuosi sitten tapahtuneelle Haapaveden ABC:n sulkemispäätökselle.

Haapajärven ABC:n kahvion pöydällä oleva kokeilua vastustava adressivihko on kerännyt kymmeniä nimiä. Asiakasomistajien viesti on selvä ja ytimekäs: älkää supistako palveluaikoja edes kokeiluluontoisesti!

Aapo Romppanen

ekonomi

Haapajärvi