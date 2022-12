Keskipohjanmaan kriitikko Hannu Björkbacka listasi vuoden 2022 parhaat elokuvat ja tv-sarjat – Kino-Keskipohjanmaa-vlogin vieraana Hooligan-sarjan tanskalaistähti

Hooligan-sarjan tanskalaistähti Frederik Emil Mathiasen paljastaa Kino-Keskipohjanmaan vlogissa, että keskeinen Lassen rooli oli mennä häneltä sivu suun pommiin nukkumisen takia. Mathiasen, 23, ylistää nuorten näyttelijöiden yhteishenkeä. Kaveruutta, pikkurikollisten mafiameininkiä ja jengitappeluita kuvaavan Hooliganin onnistumiselle ryhmäytyminen onkin avainasemassa. ”Olemme läheisiä ystäviä myös kuvausten ulkopuolella”, vakuuttaa Frederik Emil elokuva- ja tv-vlogiin lähettämissään videoterveisissä. Hooliganin kakkoskausi on juuri tullut Yle Areenaan.

Elokuva- ja tv-sarjavuosi 2022 oli hieno niin suomalaisen kuin ulkomaisen tarjonnan osalta. Kotimaisiin filmeihin palataan lähemmin 24.3.2023 Jussi-juhlien yhteydessä. Tähän kymmenen elokuvan ja sarjan listaukseen on kerätty parhaiten mieleen painuneet uutuudet. Valinnoissa ei fuskata. Mukana ovat vain 2022 Suomessa näkyville tuodut teokset, joko ensi-iltoina elokuvateattereissa tai televisiossa, erikoistapauksissa festivaaliesityksinä.

Lähtölaskenta alkakoon!

ELOKUVAT:

10. Kupla (Aleksi Salmenperä, 2022, Suomi) Stella Leppikorpi nosti ohjaajan parhaan työn mestariluokkaan katseella, jossa rakkaus ja katkeruus vaihtelevat vangitsevasti. Kotimaisissa eniten ovat ilahduttaneet myös Hetki lyön Ilkka Heiskanen ja Johannes Holopainen, Metsurin tarinan Jarkko Lahti ja Iivo Tuuri, Pahanhautojan Siiri Solalinna sekä Tytöt tytöt tyttöjen Linnea Leino.

Nuoret näyttelijät loistavat vuoden 2022 teoksissa. Kuplan Stella Leppikorpi ja Amos Brotherus. ANNI HARTIKAINEN/RABBIT FILMS

9. The Black Phone (Scott Derrickson, 2021, Yhdysvallat) Filmivuosi oli nuorten näyttelijäin juhlaa myös ulkomaisissa. Stephen Kingin pojan, Joe Hillin, novelliin perustuvan kauhuelokuvan pääosia (MasonThames, Madeleine McGraw ja Ethan Hawke) ei voi liikaa kehua, mutta pienen, mieleenjäävän sivuosan luominen on sekin taitolaji: propsit Miguel Cazarez Moralle ”Nappaajan” lannistumattomimpana uhrina.

8. Nope (Jordan Peele, 2022, Yhdysvallat) Aiemmin koomikkona tunnettu Jordan Peele on kolmella ohjauksellaan noussut amerikkalaisen elokuvan eturiviin. Ohjaukset ovat tehneet myös Daniel Kaluuyasta tähden. Pienimuotoiseen, mutta syvälliseen Get Outiin verrattuna Nope on suuren luokan scifi-kauhua lännenelokuvaperinteen yhteisöllisessä hengessä.

7. Beautiful Beings – Berdreymi (Guðmundur Arnar Guðmundsson, 2022, Islanti) Islantilaisohjaaja jatkaa ”poikakoodin” murtamista rajulla rakkaudella. Väkivaltaisesti koulukiusattu Balli (Áskell Einar Pálmason) katkaisee 2000-luvun Reykjavíkin syrjäyttävän ilmapiirin ja kotiolojen aiheuttaman pahan kierteen. Pojan viimeinen repliikki jää mieleen: ”Kiitos, että olet ystäväni.” (Festivaalifilmi)

Áskell Einar Pálmason islantilaiselokuva Berdreymin koulukiusattuna Ballina on vuoden koskettavimpia rooleja. STURLA BRANDTH GR∅VLEN/JOIN MOTION PICTURES

6. Benediction (Terence Davies, 2022, Iso-Britannia) Mestariohjaaja muistuttaa sodan olevan ihmiskunnan pahin vitsaus. Ensimmäinen maailmanpalo vei Siegfried Sassoonilta elämänsä rakkauden, sotarunoilijakollega Wilfred Owenin. Sassoon ajautui irtosuhteisiin ja vanhempana sovinnaiseen avioliittoon. Benediction on myös kitkerä tapainkomedia. Jack Lowden nuorena ja Peter Capaldi vanhana Sassoonina tekevät täydelliset roolit. (Festivaalifilmi)

5. Esittely (Hong Sang-soo, 2021, Etelä-Korea) Pieni on kaunista. Ei hyvän elokuvan tekemiseen tarvita miljoonaa, tai puoltakaan. Maailmalla jo pitkään mainetta nauttinut Hong Sang-soo, tuo korealainen Rohmer, vihdoin nähtävillä meilläkin. ”Syleilit sitten leikisti tai tunteella, se on rakkautta! Se on niin kallisarvoista, niin hyvää ja kaunista.” Nähtävissä Yle Areenassa 10.1.2023 saakka.

4. Klondike (Maryna Er Gorbach, 2022, Ukraina) Jollei vuoden aivan paras, niin ainakin tärkein elokuva. ”Meillä on sota, koska Eurooppa sulki silmänsä”, sanoi ukrainalaisohjaaja Helsingin Sanomien haastattelussa 31.3. Klondike avaa kirurgisen tarkasti Venäjän hyökkäyssodan alkutilanteen Donetskin Graboven kylässä erään lasta odottavan perheen kautta. Klondike esitettiin varainkeruunäytöksenä 14 paikkakunnalla, Kokkolassa Kinojuhlien ja Cinema-kerhon yhteistyönä.

3. Memoria (Apichatpong Weerasethakul, 2022, Thaimaa/Kolumbia) Mestariohjaajan ensimmäinen englanninkielinen elokuva ei tingi taiteesta, muttei tähtiloistostakaan. Usein maskeilla leikkivä tai muuten vain kaunis kuusikymppinen Tilda Swinton yltää parhaimpaansa ilman meikkiä naisena, joka tutkii yöllistä, kumisevaa ääntä. Sisäisiä räjähdyksiä vaiko sittenkin vieras ulkoavaruudesta?

2. Drive My Car / Wheel of Fortune and Fantasy (Ryûsuke Hamaguchi, 2021, Japani) Ryûsuke Hamaguchi nosti pandemian aikana filmeillään Japanin pitkästä aikaa maailmanelokuvan huipulle. Drive my Car osoittaa Etelä-Korean Lee Chang-dongin Burningin ohella Haruki Murakamin kirjat elokuvien otolliseksi pohjamateriaaliksi. Toinen samana vuonna ilmestynyt, Hamaguchin itsensä käsikirjoittama kolmen kertomuksen episodielokuva Wheel of Fortune and Fantasy ei jää yhtään jälkeen. (Ensi-ilta/festivaalifilmi)

1. Jeanne Dielman (Chantal Akerman, 1975, Belgia/Ranska) Sight and Soundin vuosikymmenen välein tehdyn kansainvälisen kriitikkoäänestyksen voittaja kelpaa kyllä minkä tahansa vuoden ykköseksi. Suomessa se nähtiin valkokankaalla ensi kertaa 2022 erikoisnäytöksissä.

Kalastajakin muistaa hyvin myös ne karkuun päässeet. Kymmenen listalle eivät aivan mahtuneet monet ansioituneet filmit, kuten naishistorian käänteistä yhden vuorokauden aikana 1800-luvulla kertova ensiohjaus As in Heaven (Tea Lindeburg, 2021), Tanska), joka on saatavilla vuokraelokuvana. Tai Netflixin uusperheen pulmista komediallisesti kertova Näkymätön lanka (Marco Simon Puccioni, 2022, Italia). Klondiken ohella vuoden 2014 juurisyistä Ukrainan tilanteeseen kertoo myös Donbass (Sergei Loznitsa, 2018), joka festivaalimenestyksen jälkeen viimein tänä vuonna tuli Yle Areenaan.

Munkkivuori osoittaa, että lapsinäyttelijäkin (Viljami Loponen) tarvitsee hyvän ohjaajan ja synnynnäistä lahjakkuutta. PETER SALOVAARA/ELISA VIIHDE VIAPLAY

TV-SARJAT

Runsaudenpula vallitsee tv-sarjojen puolellakin. Päättyvä sarjavuosi avasi silmät myös kaupallisten suoratoistokanavien korkealaatuisille kotimaisille. Tässä parhaat poiminnat.

10. Mies joka kuoli (Samuli Valkama, 2022, Suomi) Antti Tuomaisen romaaniin perustuva tv-sarja muistuttaa pääosanäyttelijä Jussi Vatasen olevan aarre. Ilmankos Aki Kaurismäki on poiminut hänet tulevaan elokuvaansa. (Elisa Viihde Viaplay)

9. Heartstopper (Euros Lyn, 2022, Iso-Britannia) Skam-sarjan ja Love, Simonin manttelinperijä onnistuu herttaisena poikaromanssina paremmin kuin lähin kilpailija Young Royals. Joe Locke ja Kit Connor ovat nappivalintoja rooleihin, eikä alkuperäisen sarjakuvan ystävälläkään ole valittamista. (Netflix)

8. Aikuiset (Anna Dahlman, 2022, Suomi) Jotkut ovat väittäneet, että Kallio-parodia on menettänyt teränsä muuttuessaan ihmissuhdesarjaksi. Aikuisissa on koko ajan ollut kyse ihmissuhteista, rakkaudesta ja ystävyydestä. Tekijät ovat aina välittäneet hahmoistaan. Anna Airola syntyi Oonan roolia varten. (Yle Areena)

7. Transport (Auli Mantila, 2022, Suomi) Auli Mantila osoittaa, että kansainvälisen, suuren ja kimurantin sarjan tekeminen on mahdollista Suomessakin. Hevosista ja rahanpesusta kertovan tarinan laadun takaavat parhaat näyttelijävoimat ja osaavat sarjatekniset taiteilijamme. (Yle Areena)

6. Karen Pirie (Gareth Bryn, 2022, Iso-Britannia) Lauren Lylen esittämä Karen on tervetullut lisä dekkarisarjoihin. Nuori poliisi kohtaa vastuksia urallaan, mutta luottaa vaistoonsa. Uutta kautta lupaillaan. Se perustuisi Val McDermidin rikoskirjasarjan toiseen osaan, joka sijoittuu Toscanaan. (Yle Areena)

5. Varjojen maa (Gareth Bryn, 2022, Iso-Britannia) Gareth Bryn on ohjannut myös puolet Varjojen maan parhaasta kaudesta. Se esittelee lahjakkaat walesilaiset näyttelijät Anne Elwyn ja Steffan Cennydin nuorisorikollisten ääripäinä herkkyydestä psykopatiaan. (Yle Areena)

4. Hooligan (Emil Falke/Kristian Håskjold, 2022, Tanska) Nuorista pikkurikollisista kertova sarja näyttää, että alamaailman kuvauksissa suomalaiset kulkevat lapsenkengissä, mitä intensiivisyyteen tulee. Tanskalaisessa iskee kerronnan tiivis kerroksellisuus. Ja se, että uusi tulokas Frederik Emil Mathiasen kohottuu hyvin näytellyn tarinan samaistuttavimmaksi hahmoksi ohi kokeneempien, tunnettujen nimien. Lassen hämillinen, syrjäänvetäytyvä, mutta vankka luonne on roolitulkintana sarjavuoden ilahduttavimpia tapauksia. (Yle Areena)

3. Pen15 (Maya Erskine ja Anna Konkle, 2021, Yhdysvallat) Erskinen ja Konklen luomat, aikuisten esittämät varhaisteinit ovat tv-vuoden riemastuttavimmat tuttavuudet. Tekijäparin idea varttuneista esittäjistä lapsinäyttelijöiden keskellä on nerokas ja täydellisen onnistunut. Sarja tekee näkyväksi, miten lapsuuden isot ja pienet traumat vaikuttavat meissä aikuisinakin. (Yle Areena)

2. The White Lotus (Mike White, 2022, Yhdysvallat) Ensimmäisen kauden pikku hiljaa katsojan valloittavan loiston jälkeen kenelläkään ei ollut oikeutta odottaa samanveroista jatkoa. Niinpä vain Mike White (myös Valaistunut-sarjan tekijä) onnistui uudistumaan ja silti säilyttämään White Lotuksen kutkuttavat valtit toisellekin kaudelle. Niistä tärkeimpänä Jennifer Coolidgen rikas Tanya, itsekäs reppana leskirouva, jota ei voi kuin vastentahtoisesti ihailla. (HBO Max)

1. Munkkivuori (Jani Volanen, 2022, Suomi) M/S Romanticin luoja, näyttelijänä paremmin tunnettu Jani Volanen, sen kuin petraa. Munkkivuori on tv-tuotanto, jollaista ei ole nähty sitten Niskasen Kahdeksan surmanluodin ja Mollen Lapsuuteni ja Tehtaan varjossa -sarjojen. Tammikuun Venla-gaalan viidestä ehdokkuudesta tärkein jäi ulkopuolelle. Volasen ja Miina Turusen luotsaama, sarjaa leimaava lapsinäyttelijöiden ensemble on täyttä kultaa, isoimpana hippuna 14-vuotias Viljami Loponen, jonka suoritus vetää vertoja mille tahansa vuoden 2022 roolityölle. (Elisa Viihde Viaplay)