Tie 27 poikki Nivalan ja Haapajärven välillä onnettomuuden vuoksi

Nivalan ja Haapajärven välillä on sattunut liikenneonnettomuus tiellä 27. Onnettomuuspaikka sijaitsee Haapaperän ja Karvoskylän välillä, noin 11 kilometriä Nivalasta Haapajärven suuntaan.

Onnettomuuspaikalla on rekan perävaunu poikittain tiellä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Raskasliikenne ohjataan tielle 7632 ja henkilöautot Kytöpuhontielle.

Jokilaaksojen pelastuslaitos ei vielä kommentoinut onnettomuutta tarkemmin.

Uutinen päivittyy.