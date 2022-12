Tiina Ruotsalan kolumni: Perusteeton, tahallinen vieraannuttaminen vanhemmasta on lapselle erittäin vahingollista

Joulukuun aikana olen törmännyt uutisiin, joissa lapsen asioita ja tilannetta kommentoi äiti. Yleensä artikkelissa esiintyvä vanhempi on yksinhuoltaja. Yhdessä lukemistani jutuista äiti kertoi lapsella olevan hyvät välit isänsä kanssa, mutta äidillä niin läheiset, että vaikka lapsi on isällään, äiti viestittelee tiiviisti lapsensa kanssa.

Miksi?

Jos eroperheessä lapsella on hyvä ja turvallinen olo vanhempansa kanssa, tarvitseeko viikonlopputapaamisessa toisen vanhemman olla läsnä puhelimen välityksellä?

Kunhan tuli mieleen.

Avo- ja avioerot ovat arkipäivää. Tilastokeskuksen mukaan joka neljäs Suomessa rekisteröity ensimmäinen avioliitto päättyy eroon. Riitaisassa erossa lapsesta saattaa valitettavasti tulla koston välikappale. Tällä vuosituhannella on alettu puhua lapsen vieraannuttamisesta erotilanteessa, mutta tällainen toiminta ei ole kriminalisoitua.

Ero ei ole lapsen vika – eivätkä vanhempien riidat kuulu lapsille. Lasta ei pitäisi millään tavoin sotkea tulehtuneeseen tilanteeseen, vaikka toinen aikuisista saattaisi tuntea syvää katkeruutta tai vihaa vastakkaista osapuolta kohtaan.

Totta kai on tapauksia, joissa esimeriksi toinen vanhemmista on väkivaltainen tai pahasti alkoholisoitunut. Lapsen suojelu ei ole vieraannuttamista, mutta perusteeton, tahallinen vieraannuttaminen on lapselle erittäin vahingollista.

Vieraannuttamisessa vanhempi pyrkii häiritsemään toisen vanhemman suhdetta lapseensa. Mustamaalaaminen, tapaamisten rajoittaminen ja pelkotilojen luominen ovat tyypillisiä tapoja.

Tutkimusten mukaan vieraannuttamiseen syyllistyvät sekä miehet että naiset. Käytännössä vieraannuttaja on kuitenkin useimmiten lapsen lähivanhemmaksi määrätty äiti.

Yle uutisoi joulun aikana Ensi- ja turvakotien liiton teettämästä kyselystä, jonka mukaan 90 prosenttia erotilanteiden kanssa työskentelevistä ammattilaisista on kohdannut vieraannuttamista. Uutisessa korostettiin, että vieraannuttaminen on perheväkivaltaa.

Ja sitä se totisesti on! Vaikeimmissa tapauksissa lapsen erilaiset pelko- ja stressitilat ovat yleisiä.

Lapsella on vain yksi biologinen äiti ja isä. Kuinka vihalla ja katkeruudella itseään ruokkiva vanhempi voi vieraannuttamiseen syyllistyessään väittää vilpittömästi rakastavansa lastaan tai lapsiaan. Eikö kyse ole joko mielen vääristymästä tai henkisestä kypsymättömyydestä? Syitä lienee yhtä monia kuin tapauksiakin.