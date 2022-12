Keskipohjanmaan juhlava viiniarvio: Kuohuvalla uuteen vuoteen – "Tätä on helppo nauttia sellaisenaan lasillinen"



Viiniarvio Fleur de Vignoble Organic Blanc de Blancs Brut 2021, Ranska, 12,98 € Olkoon maailmalla tilanne mikä on, meillä on asiat vielä sen verran hyvin, että vuoden vaihtumisen voi juhlistaa kuohuvalla. Koska kyse on juhlamaljasta, ruokaa ei ole välttämätön yhdistää juomaan.