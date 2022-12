Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Susikoira Roi onkin tyttö



★ ★ ★ ★ Susikoira Roi. Ohjaus Rane Tiukkanen, 2022 C More Jouluna ensi-illan saanut Susikoira Roi on pohjoismaisen C Moren ensimmäinen alkuperäiselokuva.