Keskipohjanmaan TV-viikon valinnat: Naisen kohtalo 1800-luvun Tanskassa

★ ★ ★ ★

As in Heaven. Ohjaus Tea Lindeburg, 2021 Blockbuster, SF Anytime, Elisa Viihde Viaplay

Äiti Anna (Ida Cæcilie Rasmussen) vallitsee maalaistaloa ja kasvavaa lapsikatrasta. Isäntä Anders (Thure Lindhardt) ei kiellä vanhinta tytärtä menemästä kouluun, kun äiti on niin luvannut. Liselle (Flora Ofelia Hofmann Lindahl) isä silti sanoo pitävänsä tyttöjen koulutusta tuhlauksena.

Kun Annan aika tulee, Anders on yhdistetyllä kauppa- ja ryyppyreissulla. Isoäiti ja kylän kätilö hoitavat vaikeaksi kääntyvää synnytystä parhaansa mukaan. Tohtoria ei kutsuta. Anna oli unessa nähnyt sen koituvan turmioksi. As in Heaven (Du som er i himlen) kuvaa 1800-lukua 14-vuotiaan Lisen ja muiden tyttöjen silmin. Naiset ovat elämässään sivustakatsojia. Eivät voi päättää kohtaloaan miesten yhteisössä. Ainoa positiivinen mieshahmo on renki Jens Peter (Albert Rudbeck Lindhardt). Anna on pelastanut orvon pojan siipiensä alle. Orpous uhkaa myös naapurinpoikaa, jonka perhe on jättänyt yksin selviytymään.

Tea Lindeburgin ensiohjaus on intensiivinen vuorokausi, jossa taikausko ja ahdistavat perinteet hidastavat historian vääjäämätöntä kulkua.