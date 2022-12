Pääkirjoitus: Yritysten vaatimuksia vaikkapa kielitaidosta saakin haastaa

Työvoimapulasta on kirjoitettu ja kirjoitetaan yhtä innokkaasti kuin aikoinaan työttömyydestä. Sitoutuneista ammattilaisista, jotka haluavat muuttaa pohjalaismaakuntiin tai jäädä tänne, on huutava pula monella alalla. Toisin sanoen nykyiset ammattilaiset ja ammatteihin valmistuvat on saatava jäämään seudulle. Lisäksi on jollain keinolla löydettävä uusia muuttajia.

Monella alueella Suomessa ollaan kiinnostuneita uusista asukkaista. Esimerkki toiselta puolelta Savonlinnasta kertoo, että uudet asukkaat saavat vuoden aikana kolme maksuvapaata kuukautta muuttaessaan kaupungin vuokra-asuntoon. Konkreettiset taloudelliset edut voisivatkin tepsiä.

Kasvukeskusten ja pääkaupunkiseudun imu on kuitenkin suurta. Tieto vaikkapa Keski-Pohjanmaan hyvistä puolista ei ole helppo saada perille. Mikä ihme siinä on, että hektinen etelä korkeine kustannuksineen ja pienine asuntoineen kiinnostaa, vaikka vaihtoehtona olisi helppo arki ja hyvät palvelut sekä edullisempi asuminen.

Työvoimapulan avuksi esittää Baronan Kokkolan aluepäällikkö Tapani Pura kielitaitoratkaisua. Henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyrityksessä tiedetään työvoimapulasta suurin piirtein kaikki se, mitä siitä tarvitsee tietää. Puran mielestä yksi ongelma on ylimitoitettu suomen kielen osaamisen vaatimus. Hänen mielestään nyt voittavat ne yritykset, jotka uskaltavat valita tehtaan hallissa tai konepajan salissa työkieleksi englannin.

Vanhoja käytäntöjä ja vaatimuksia saakin haastaa oli kyse kielitaidosta tai muusta.

