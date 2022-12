Torstaina kuollut Pelé oli kauniin pelin tahdikas sielu – Katso vanhat kuvat jalkapallolegendasta

Sao Paulo/Helsinki

On makuasia, kuka on kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, mutta lukemattomilla listoilla suurimmaksi nousee Edson Arantes do Nascimento eli Pelé.

Pelé kuoli 29. joulukuuta 82-vuotiaana. Hänen kuolemastaan uutisoi muun muassa uutistoimisto AP. Pelen kuoleman vahvisti pelaajan agentti Joe Fraga.

Pelé oli häikäisevä hyökkääjä ja hyökkäävä keskikenttäpelaaja, jonka taituruutta muistellaan lämmöllä ja kaiholla. Terveyshuolet olivat vaivanneet Peléä jo pitkään, ja lopulta monet vaivat vei legendasta voiton.

Pelé tervehtii stadionin yleisöä Suomessa 21. syyskuuta 1986. Heikki Saukkomaa

Pelé joutui sairaalahoitoon marraskuun lopussa. Paksusuolen syöpä oli leikattu viime vuonna, jonka jälkeen sitä oli hoidettu lääkkein. Hän oli sairaalahoidossa Sao Paulossa munuais- ja sydänvaivojen vuoksi.

Brasilialainen Pelé syntyi Tres Coracoesissa Minas Geraisin osavaltiossa köyhään perheeseen 23. lokakuuta 1940. Nimensä hän sai yhdysvaltalaisen keksijän Thomas Edisonin mukaan.

Nimeen kietoutuu erikoinen tarina, sillä elämäkertojen mukaan Pelén syntymätodistuksessa lukee virheellisesti Edison, vaikka siellä pitäisi olla Edson.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kesäkuussa 1970 otetussa kuvassa Brasilian keskikenttäpelaaja Pelé (vas.) ja Italian puolustaja Tarcisio Burgnich. Kuva on otettu Mexico Cityssä pelatussa maailmancupissa. Staff

Pele nousi esille jo teininä

Pelén isä oli jalkapalloilija, joten laji tuli Pelélle tutuksi jo pikkupoikana. Harvassa tosin muutoinkaan ovat brasilialaisnassikat, jotka eivät jalkapalloon koskisi. Perhe muutti Sao Paulon osavaltiossa sijaitsevaan Bauruun, ja Pelé otti ensiaskeleitaan pelaajana.

Teini-ikäisenä Pelé liittyi Santokseen, jossa hän nousi nopeasti maineeseen ja loi monumentaalisen uran. Pelé edusti seuraa 1956–1974 ja teki valtavasti maaleja.

Uransa päätösvuodet Pelé edusti New York Cosmosta, joka oli haalinut brasilialaistähden lisäksi muun muassa Franz Beckenbauerin joukkueeseensa.

Pelé kuvattiin Suomessa 21. syyskuuta 1986. Pele seurasi HJK-Kuusysi -ottelua ja kuvassa hän onnittelee HJK:n Risto Puustista (oik). Heikki Saukkomaa

Pelé jätti jäähyväiset pelikentille näytösottelussa Santosta vastaan loppuunmyydyllä Giants-stadionilla East Rutherfordissa 1. lokakuuta 1977. Muhammad Ali ja useat muut tähdet seurasivat katsomossa, kun Pel laukoi uransa viimeisessä kamppailussa komean vapaapotkumaalin.

Eri lähteet antavat hieman eri tietoja Pelen urallaan tekemien maalien määrästä. Yleensä luvuksi on esitetty 1 283 tai 1 281. Guinnessin mukaan maalimäärä on 1 279.

Peleé on edelleen ainoa miesten kolminkertainen maailmanmestari. Mestaruudet tulivat vuosien 1958, 1962 ja 1970 MM-kisoissa.

Pelén ajan Brasilian maajoukkueesta käytetään usein termiä jogo bonito (kaunis peli), jolla viitataan luovuuteen, näyttävyyteen ja henkilökohtaiseen taitoon. Pele, Garrincha ja monet muut brasilialaistähdet olivat jogo boniton ruumiillistumia.

Kesäkuussa 1961 otetussa kuvassa Peléllä on yllään Santosin pelipaita. -

Mukana politiikassa ja liike-elämässä

Pelaajauransa jälkeen Pelé nähtiin muun muassa Unescon hyväntahdonlähettiläänä, useissa elokuvissa ja erilaisissa bisneshankkeissa. Vuosina 1995–1998 hän työskenteli Brasilian urheiluministerinä.

Läpi elämänsä Pelé oli jalkapallon sanansaattaja, vaikka valmentajaksi hän ei siirtynyt. Hänen julkisia esiintymisiään luonnehti tahdikkuus.

Pelé oli elämänsä aikana naimisissa kolmesti, ja hänellä oli seitsemän lasta.