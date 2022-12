Katso tästä Rappänän groovaava Dancing Moves -musiikkivideo, jossa nähdään Keskipohjanmaan lukijoiden tanssivideoita – Ysärillä tyylinsä löytänyt bändi tekee mitä haluaa, johtotähtenään ilo ja hyvä mieli

Tanssiliikkeet haltuun, pian murheet talttuu.

Kokkolalaisen Rappänä-yhtyeen uusin kappale Dancing Moves kuulostaa ensi kuulemalta täsmäiskulta taakse jäävälle vuodelle 2022. Se tuntuu myös kiteyttävän hyvin Rappänän sisimmän olemuksen: Elämässä on vaikeuksia, ja töissäkin on käytävä, mutta tanssiminen ja ilonpito auttaa jaksamaan.

Dancing Moves -videossa on käytetty Keskipohjanmaan lukijoiden lähettämiä videoklippejä. Teemu Haapaniemi on tyytyväinen, että videoon saatiin niin monenlaisia pätkiä. Klipeissä nähdään sekä lapsia että ikääntyneitä, ja tanssia on kuvattu niin saunaillassa, ulkona luonnossa kuin työpaikoillakin.

Rappänän jäsenet nähdään videolla tanssikoreografiassa, joka jatkuu, vaikka paikka ympärillä vaihtuu.

– Kuvasimme esimerkiksi toimistossa, keittiössä, kirjastossa ja Vanhassa Kipparissa, Haapaniemi kertoo.

Kappale syntyi, kuten Rappänän kappaleet yleensäkin. Teksti ja melodia ovat Sami Heinosen, ja sovituksen on tehnyt Haapaniemi hänen demonsa perusteella.

– Biisin idea lähti kertosäkeestä. Siitä tuli ajatus, että mentäisiin -70-luvun discoon. Siinä on sellainen poljento ja syke, joka saa mukaansa. Hain vähän samaa fiilistä kuin Disco Inferno -kappaleessa, Haapaniemi kertoo.

Rappänän eli Sami Heinosen, Aku-Petteri Pahkamäen ja Teemu Haapaniemen Kiviniityn koulun joulujuhlassa 31 vuotta sitten alkanut musiikillinen yhteistyö jatkuu edelleen uusiin suuntiin.

Tai oikeastaan se jatkuu ihan samaan suuntaan kuin alussakin.

– Eikös sitä sanota, että musiikkimaku ja huumori määrittyvät teini-iässä? Keekoilu on jäänyt päälle, toteaa Pahkamäki.

Aku-Petteri Pahkamäki Rappänän keikalla elokuussa 2022. Clas-Olav Slotte

1990-luvun taitteessa huumoria, räppiä ja poppia yhdistäneet Raptori ja Hausmylly ampaisivat Suomen hittilistojen kärkeen. Rappänäkin sai 1990-luvun puolivälissä valtakunnallista menestystä. Yksi suurimmista keikkayleisöistä oli Radiomafian ja SPR:n kesäkumi-kampanjan avauksessa.

– Heiteltiin kondomeja Espan lavalta, Pahkamäki muistelee.

Keikkoja oli vuodessa enimmillään sata ympäri Suomea.

2000-luvun alussa vauhti vähitellen hiipui ja Rappänä jäi viettämään hiljaiseloa. Vuonna 2019 se nousi kuitenkin Kokkolan pääsiäisjameissa kuin Fenix-lintu tuhkasta.

– Päätettiin mennä vetämään vähän vanhoja discobiisejä. Siellä olikin tupa täysi ja jengi osasi kappaleiden sanoja, oli tosi hyvä tunnelma, sanoo Heinonen.

Sami Heinonen. Clas-Olav Slotte

Hyvästä keikasta jäi innostus, joka johti oikeaan luovuusryöpsähdykseen.

Korona-aikana oli aikaa tehdä kappaleita, ja niitähän syntyi. Vuonna 2020 Rappänä julkaisi suoratoistopalveluissa yhdeksän biisiä, ja viime vuonna peräti 15. Kolmikon mukaan pöytälaatikkoon kappaleita ei tehdä, vaan periaatteena on, että kaikki ideat julkaistaan.

Yhtye on laulanut niin liiallisesta alkoholinkäytöstä Aikuinen mies -kappaleessa kuin sairaanhoitajien palkoista ja työn arvostuksesta Hoitaja-biisissä.

– Jos ollaan jotain mieltä asioista, sen voi sanoa, Heinonen toteaa.

Saarnamiehiä Rappänä jäsenet eivät kuitenkaan ole. Kyse on hyvän mielen tuottamisesta kuulijoille.

– Kyllähän tämä on bilemusaa, summaa Pahkamäki.

Rappänä-yhtyeen Teemu Haapaniemi, Sami Heinoanen ja Aku-Petteri Pahkamäki eivät katsele taustapeiliin vaan kaasuttavat eteenpäin. Clas-Olav Slotte

Viimeaikaisten kappaleiden genremerkinnöissä on niin reggaeta, latinoa, dancea, folkkia kuin metalliakin. Haapaniemen mukaan genre määrittyy sovitusta tehdessä. Jos tulee hevi-pastissi tai Bollywoodia, saa tulla.

– Yksi biisi kuulosti Scooterilta, joten päätettiin, että tehdään sitten sitä, sanoo Pahkamäki viitaten Paljonko muikku maksaa -kappaleeseen.

Neonvalot-kappaleessa taas Haapaniemen innoittajana toimi Will Smithin kokonaan neljän tahdin luupin varassa toimiva biisi. Hän halusi kokeilla, osaisiko tehdä itse samanlaisen.

Kappaleissa on nähty monenlaisia vierailijoita. Esimerkiksi Trui-Dance-kappaleeseen Haapaniemi sai idean country-sovituksesta, johon sopisi viulu. Mukaan pyydettiin Ville Ojanen.

Vierailijoita ovat olleet myös mm. discolaulaja Frederik, haitarinsoittaja Antti Paalanen, iskelmälaulaja Antti Ahopelto sekä paikalliset muusikot Joni Tiala ja Kari Mäkinen. Omia verkostoja hyödynnetään ja "kaikki kysytyt ovat suostuneet".

Jos pitäisi valita sana, joka kuvaa Rappänää oikein huonosti, se olisi puritanismi. Heinosen mukaan hittibiisejä ei haeta eikä uskottavuutta mietitä.

– Meillä ei ole mitään skeneä, mitä pitäisi yrittää hallita. Ei tarvitse välittää kenestäkään eikä olla mitään. Sellainen tekeminen on vapauttavaa, toteaa Pahkamäki.

Kun elämä muuten arjessa on kovin saneltua, musiikissa voi tehdä mitä vain.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nauhalle roiskittaisiin mitä sattuu. Haapaniemi korostaa, että musiikkia tehdään tosissaan ja niin hyvin kuin suinkin mahdollista. Parasta yritetään, ja menetystä saa tulla, mutta ei tarvitse tulla.

– Jos sitä breikkaisi, se vain hankaloittaisi elämää, toteaa Heinonen.

Kaikilla kolmikosta on ammatit aivan muilla aloilla, ja musiikkia tehdään harrastuksena, omaksi huvikseen.

– On ihana hetki, kun päästään yhdessä tekemään musiikkia. Ne ovat niitä elämän nomparelleja, filosofoi Pahkamäki.

Rappänällä on periaatepäätös sitä, että keikat tehdään aina "110 lasissa". Yhtye esiintyi Kokkolan venetsialaisissa syksyllä 2022. Clas-Olav Slotte

1990-luvulla Rappänän musiikkia äänitettiin kaseteille, joita sitten painettiin ja myytiin itse. Äänitykset hoidettiin Kiviniityn koulun musiikkiluokassa, salaa. Myöhemmin vuokrattiin ammattistudioita.

Nyt tekniikka ja laitteisto on kehittynyt niin, että äänitykset tehdään jonkun kotona, yleensä Haapaniemen olohuoneessa. Kappaleet julkaistaan itse, digitaalisesti eli suoratoistopalveluissa.

Erityisen tärkeä kanava on Youtube. Rappänä tekee myös musiikkivideonsa pääosin itse. Kännykällä pystyy nykyisin kuvaamaan ja editoimaan, ja monessa Rappänä-videossa on animaatioita, joissa ovat "torsot ja naamat".

Dancing Moves -kappale on siinä mielessä poikkeuksellinen, että sen videoklipit ovat peräisin yleisöltä.

Biisi ei myöskään esityksensä osalta ole ihan tavanomaista Rappänää. Yleensä Aku-Petteri Pahkamäki hoitaa räp-osuudet, mutta tällä kertaa myös Haapaniemi ja Heinonen ovat äänessä, sillä vokaaliosuuksiin haluttiin vuoropuhelua.

– Siinä on rytmistä vuorottelua ja sanoja on paljon, että en tiedä, miten saamme sen livenä vedettyä. Mutta jos biisiä kuunnellaan paljon, pakkohan se on sitten keikoille harjoitella, toteaa Haapaniemi.