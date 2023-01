Lukijan mielipidekirjoitus: Pisa-tutkimuksen tulokset osoittavat karua totuutta – Minne menet Suomen koululaitos?

Ei mene hyvin! Pisa-tutkimuksen tulokset osoittavat karua totuutta: oppimistulokset ovat laskeneet esim. matematiikassa. Opettajana olen huomannut, että taso sen kun laskee.

Ammattikorkeakoulussa on opiskelijoita, jotka hädin tuskin osaavat kirjoittaa oikein yhtäkään ruotsinkielistä lausetta. Asennevamma ruotsia kohtaan on vain pahentunut. Kirjoittamisen taito heikkenee, ja itsestään selviä asioita joutuu varsinkin peruskoulussa vääntämään.

Eikä toisella asteellakaan ole kehumista. Ammatillisen koulutuksen uudistus on täysin epäonnistunut ja teoriaopintojen taso laskee ja niitä on myös vähennetty. Ohjausta ei ole riittävästi ammattiin valmistuville. Työpaikoilla joutuu jatkuvasti opastamaan, ja itseohjautuvuutta ei ole: esimerkiksi autokorjaamossa kahden tunnin työtehtävä suoritettiin kahdessa päivässä.

Lukioon menijöiden määräkin on laskemassa ja laskee. Syynä on mm. tämä oppivelvollisuuden piteneminen. Omalla paikkakunnallani lukioon menijöiden määrä on alle valtakunnallisen keskiarvon. Syitä on monia, mutta esimerkiksi omalle paikkakunnalle jääminen on jopa viimeinen juttu. Omaa lukiota ei arvosteta ja mielikuvat ovat pienestä lukiosta usein vääriä.

Inkluusiokin on monilla paikkakunnilla epäonnistunut peruskoulussa. Opettaja joutuu yhä enemmän keskittymään työrauhan ylläpitämiseen. ”Viekää kännykät... Ottakaa lakki pois... Älä kiiku tuolilla... Ota purkka pois…"

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Alkaa pikkuhiljaa turhauttaa. Opettajia kohdellaan miten sattuu. Opettajina joudumme tarkkaan miettimään sanomisiamme, ettei oppilas pahoittaisi mieltänsä. Tämä on sitä vapaa kasvatuksen tulosta.

Kännyköitä käytetään välituntisin pelaamiseen, ja kahviloissa yleinen näkymä on kännykkään tuijottavat nuoret, ja myös aikuiset. Ei siinä sosiaaliset taidot kehity, ja kun niitä korostetaan yhä enemmän ja enemmän työelämässä. Eräs työntekijä sanoi, että nuorilla aikuisilla eli siis yli 20-vuotiailla on ongelmana ymmärtää se, että kännyköitä ei käytetä työaikana. Työpaikalta myöhästytään, kun on iltavuoro edessä.

Nämä edellä mainitut asiat eivät ainakaan nosta meidän kilpailukykyämme. Olemme kaukana siitä, mikä tilanne oli parisenkymmentä vuotta sitten.

Vanhempien suhtautuminen opettajiin on yksittäisissä tapauksissa jopa vihamielistä. Olen opettajana kunnassa, jossa on ns. herravihaa. Tästä oli myös keskustelupalstalla yleisesti. Osa vanhemmista ovat heikosti pärjänneet koulussa ja on jäänyt kalvamaan, kun lehtori antoi jälki-istuntoa. Kertoo aika paljon heikosta itsetunnosta!

Oppilaiden käytös on mennyt valitettavasti huonompaan suuntaan: seksuaalisväritteisiä vitsejä. Toisen ihmisen kunnioittamista ei enää ole: voidaan sanoa ihan mitä tahansa, häpeilemättä. Kaupassa olen törmännyt nuoriin, jotka eivät vastaa myyjän päivää-kommenttiin. Eikä aina osata kiittää. Kun tunniltani myöhästyy oppilas, niin hyvin usein saan vaan tuijottavaa katsetta, eikä oppilas sano yhtään mitään. Tapakasvatusta tarvitaan ja äkkiä.

Huolestuttavaa on se, että kerhotoimiuntakin on paikoin kuihtunut. Kunnassamme on panostettu sen markkinointiin ja sen on täysin epäonnistunut. Määrä on ollut vuosi vuodelta vähenemässä. Opettajankoulutukseen hakee vähemmän porukkaa, työuupumusta esiintyy alalla yhä enemmän, johtuen huonoista esimiestaidoista. Liian moni opettaja miettii ammatin vaihtamista. En kyllä ihmettele. Tulee kalliiksi kunnalle ja valtiolle.

Tarttis tehrä jotain