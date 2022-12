Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Silloin noin 18 000 työntekijää ja 400 000 asukasta siirtyy uuden organisaation piiriin.

Nykyiset toiminnat jatkuvat vuodenvaihteen jälkeenkin. Samat puhelinnumerot ja vastaanottopaikat toimivat edelleen. Jatkossa kuitenkin esim. terveyskeskusten vuodeosastot muuttuvat akuutti-, arviointi- ja kuntoutusosastoiksi.

Tällä hetkellä vuodeosastoilla on potilaita, jotka odottavat palveluasumiseen pääsyä. Ongelmana on näiden palvelukotipaikkojen puute. Tämä ratkaistaan mm. tehostamalla kotihoitoa ja -palvelua. Myös jo aloitettu kotisairaalatoiminta vastaa tähän tarpeeseen. Se tarkoittaa, että vuodeosastotasoinen hoito tuodaan kotiin. Tällä pystytään myös vähentämään potilaiden siirtelyä päivystysten ja hoitoyksiköiden välillä.

Yhtenä ongelmana terveydenhoidossa on ollut hoitajapula, jonka vuoksi osa vuodeosastopaikoista on ollut välillä suljettuna. Hoitajapulaa on yritetty ratkaista mm. opiskelupaikkoja lisäämällä. Myös eläkkeellä olevia hoitajia on saatu takaisin töihin. Yksi ratkaisu on hoitoavustajien koulutus, jolloin hoitajat voivat keskittyä varsinaisiin töihinsä.

Hyvänä uutisena valtiovarainministeriö on hyväksynyt Pohteen järjestämissuunnitelman ja näin ollen mahdollisuus lisälainan hakemiseen saatiin. Tällä pystytään rakentamaan uuden OYS:n rakenteilla olevat kolme rakennusta valmiiksi, ja ne tulevat palvelemaan koko Pohjois-Suomen asukkaita. Uusi sairaala on entistä tehokkaampi ja jatkossa säästöjä syntyy uusilla toimintamalleilla.

Palo- ja pelastussektorilla Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokset yhdistyvät. Tämä ei aiheuta muutoksia varsinaisessa toiminnassa.

Ensivaste- ja pelastustoiminta hoituvat samoilla vakinaisilla ja sopimuspalokuntalaisilla. Myös sairaankuljetus toimii nykyisellä henkilökunnalla. Jokaisessa kunnassa säilyy paloasema ja myös sotekeskus. Sen sijaan hallintoa yhdistetään ja tiivistetään, mikä tuo säästöjä.

Markus Jaatinen

hyvinvointialueen valtuutettu ja turvallisuuslautakunnan jäsen