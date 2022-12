Hanna-Lea Ahlskogin mielipidekirjoitus: Tärkeintä on ruokaturva ja sote

Eduskuntavaalit

Suomi velkaantuu nyt kuin kiihtyvässä karusellissa. Jos vauhtia ei saada hiljenemään, on edessä kurjia aikoja. On hienoa, että tutkimuksen mukaan suomalaiset ymmärtävät, ettei raju velanotto ole oikotie onneen, vaan se tulee kääntää laskuun (IS 28.12.2022).

Nyt pitää vielä saada poliitikot ymmärtämään tämä yhtä laajasti. Menokuri on tärkeää ihan joka sektorilla. Kaikkeen mahdolliseen ei voi satsata, sillä siinä tapauksessa tulevat sukupolvet eivät voi enää satsata yhtään mihinkään.

Sosiaaliturva tulee uudistaa siten, että työnteko kannattaa aina. Tämä ei ole enää utopiaa, sillä nykypäivänä järjestelmät tuottavat ajantasaiset tulotiedot ja etuuksia pystytään säätämään. Tällä uudistuksella saadaan inhimillisyyttä ja säästöä samassa paketissa.

Pelkästään sokeriverolla, voimalaitosverolla, asumistuen uudistuksella ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisella saataisiin yhteensä miljardin verran säästöä.

Suomen tilanteessa hämmästyttää se, että velkaa otetaan avosylin, mutta rahaa ei kuitenkaan tunnu riittävän kaikkein tärkeimpiin asioihin, eli ruokaturvaan ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Lapsilisien arvo putoaa putoamistaan, eikä joulukuun tuplalisä korvaa muuta kuin tämän vuoden inflaatiomenetykset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hassua kyllä, vanhusten ja tulevien vanhusten kannalta olennaista on nykyisten lasten ja nuorten pärjääminen. Liikkumattomuus ja mielenterveyden haasteet syövät tulevaisuuden työkykyä ja ikäluokat ovat nyt niin pieniä, että yhä useampi työ jää tulevaisuudessa kokonaan vaille tekijäänsä ja hoitotyö on erityisesti ongelmissa.

Näissä oloissa on jotensakin vaikea ymmärtää hallituksen ratkaisua lähteä esimerkiksi EU:n elpymispaketin maksumieheksi arviolta 4,6 miljardilla eurolla. Taisipa olla Eija-Riitta Korhola, joka lohkaisi, että poliitikkojen kaulaan pitäisi ripustaa hintalappuja, jotka kertoisivat minkälaista heidän politiikkansa on maalle ollut. Vaikkakin vitsinä heitetty, niin tilivelvollisia aidosti jokaisen päättäjän pitäisi olla.

Kansanedustajat tarvitsevat tulevallakin kaudella vastuullisuutta ja isänmaallisuutta ollakseen kunniaksi tehtävälleen. Ja ehkä entistäkin enemmän herkkää omaatuntoa ja lämmintä sydäntä.

Hanna-Lea Ahlskog

VTM, kansanedustajaehdokas (kd.)

Kokkola