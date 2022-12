Pentti Haimakaisen mielipidekirjoitus: Kauppakamari on kaltevalla pinnalla

Pohjanmaan kauppakamarin edustajat syyllistivät mielipidekirjoituksessaan (KP 29.12.) aika suorasanaisesti ne henkilöt, jotka ovat tehneet kunnallisvalituksen Kokkolan Hybridiareenasta ja Pietarsaaren jalkapallostadionista. Heidän mielestään valitukset on tehty ainoastaan viivytysmielessä ja kiusantekona.

Sen verran minäkin tiedän, että valitus ei voi perustua viivyttämiseen eikä kiusantekoon. Perusteena voi olla lainvastaisuus tai se, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja päätöksentekijä on ylittänyt toimivaltansa. Tuskin hallinto-oikeus edes tutkii sellaisia valituksia, missä kiusanteko tai viivyttäminen on perusteena.

Pietarsaaren valituksen sisältöä en tunne enkä voi ottaa kantaa siihen. Kokkolan Hybridiareenan valituksen tekstin olen nähnyt, ja siinä perusteena on laillisuusperuste. Mikäli valituksen motiivina olisi ollut viivyttäminen ja kiusanteko, valittajat olisivat voineet valittaa päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä, sillä valtuuston kokouksessa sallittiin Urheilupuiston toimitusjohtajan osallistua valtuuston kokoukseen ilman, että hänelle oli myönnetty puhe- ja läsnäolo-oikeutta. Tämä on selkeästi vastoin Kokkolan hallintosääntöä. Muutoksen hakijoiden motiivi ja moraali on paljon korkeammalla eli siinä, onko päätös lain mukainen.

Pitääkö kauppakamarin tulevaisuusvaliokunta muidenkin muutoksen hakijoiden motiivina kiusantekoa ja viivyttämistä esimerkiksi, kun KH Renlundin museo valitti huoltamon rakennusosan purkuluvasta ja kaupunginhallitus erään omakotitalon poikkeusluvasta? Näilläkin valituksilla on yhteys siihen kuuluisaan veto- ja pitovoimaan.

Pentti Haimakainen

kaupunginvaltuutettu (kok.)