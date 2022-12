Päätoimittajalta: Uskomaton vuosi surua, toivoa ja selviytymistä

En unohda tätä vuotta koskaan eikä moni muukaan. Tunnen eläneeni, iloinneeni ja surreeni. Vuoteen on mahtunut sopeutumista, surua ja toisaalta uusia mahdollisuuksia, unohtuneiden suhteiden löytämistä, olennaisen äärelle asettumista.

Myös iloa ilman mitään erityistä syytä. Mielenrauhaa, jonka ansiosta on voinut istua katselemassa merta tekemättä mitään, kaipaamatta mitään. Henkisyys ja hengellisyys ovat olleet läsnä tavalla, jonka toivoo jäävän elämään.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti perusteellisesti Euroopan turvallisuusympäristöä ja elämää Suomessa. Kaikkein eniten ja peruuttamattomasti muuttui ukrainalaisten elämä. Eihän sen hyökkäyksen pitänyt oikeastaan olla yllätys, mutta niin vain oli.

24. helmikuuta vuonna 2022 on päivämäärä, joka jää ikuisesti mieleen. Silloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Aamun tunteina alkoi selvitä, että sota alkoi Euroopassa.

Akuutisti muuttui myös uutismaisema. Toimituksissa taottiin töitä ja ihmisten kiinnostus faktapohjaiseen sisältöön oli arvossaan. Kun kuvissa näkyy sota Euroopassa, itkeviä ja pakenevia lapsia ja huolestuneita aikuisia, sotilaita, tulee epätodellinen olo. Tapahtuuko tämä tosiaan näin lähellä ja kaiken lisäksi hyökkääjä on Suomen naapurimaa.Toisaalta syntyi huono omatunto siitä, että lähitapahtumat satuttavat enemmän.

Pian on vuosi siitä, kun presidentti Sauli Niinistö sanoi mieleen painuneet sanat: "Naamiot on riisuttu ja vain sodan kasvot näkyvät." Seurauksena hyökkäyssodasta muuttui suomalaisten käsitys turvallisuudesta, puolustuksesta ja Naton tärkeydestä. Asenneilmastossa tapahtui ihan valtava muutos, joka pakotti puolueet ja valtiojohdonkin linjaamaan ajatuksensa uudella tavalla. Suomen tulevaisuus Natoon viitoitettiin kansalaisten vaatimuksesta.

Meidän ihmisten elämässä asiat kulkevat omaa rataansa, mutta emme ole irrallamme maailmasta. Henkilökohtaisesta tulee yleistä ja yleisestä henkilökohtaista. Samaan aikaan, kun Venäjä on jatkanut hyökkäystään, hyvästelin itse sodan käyneen veteraanin, oman isäni. Hyvästelyä jatkui kuukausia, kun lähes satavuotiaan kunto haurastui ja lopulta oli toivoa ennen kaikkea siitä, että myös loppuelämä on arvokas ja kaunis.

Lokakuussa pois nukkunut isäni pohti vielä viimeisinä viikkoinaan sotaa ja harmitteli sitä, ettei ole pystynyt kunnolla seuraamaan sodan tapahtumia. Edellisessä sodassa hän oli itsekin mukana. Ukrainan tapahtumat toivat mieleen kokemuksia Karjalasta, kodin jättämisestä ja tietysti myös rintamalla olemisesta. Sota jätti jälkensä, mutta siitä oli mahdollisuus myös selviytyä voittajana henkisesti ja ruumiillisesti. Jättää sellainen perintö, josta voi olla ylpeä. Isän, vaarin, isoukin tarina on osa suomalaista historiaa ja siitä suvun nuorimmatkin saavat kuulla.

Uusi vuosi uusine tapahtumineen on lähellä. Elämä on yhdistelmä mennyttä ja tulevaa. Jos menneestä ei opi mitään, ei tässä kaikessa ole mitään järkeä. Onneksi emme anna tapahtua niin. On syytä toivottaa hyvää ja toiveikasta uutta vuotta.

Elämä tuntuu koettelevan ihmisiä nyt monella tavalla. Toisaalta meillä Suomessa on valtavan moni asia hyvin. Tärkein viesti on nyt se, että pidetään huolta toisistamme lähellä ja kaukana.