Pääkirjoitus: Hyvinvointialueiden uusi vuosi alkaa vauvoilla ja päivystyksen kiireellä

Uudet hyvinvointialueet aloittavat työnsä sunnuntaina. Sote-uudistusta väännettiin vuosia, kokonaan uudenlaiset vaalit pidettiin viime tammikuussa ja nyt sitten mennään uutta kohti.

Tänään 1.1. kansalaiset eivät huomaa mitään muutosta. Vuoden ensimmäinen vauva on todennäköisesti jo syntynyt, kun luette tätä pääkirjoitusta. Syntyvien lasten määrä on yksi numero, jolla mitataan sairaaloiden ja hyvinvointialueiden elinvoimaa. Syntyvien vauvojen määrä on luonnollisesti hienoin mahdollinen mittari tulkita elinvoimaa missä tahansa. Tämän päivän lehdessä kerrotaan myös 18 vuotta sitten syntyneestä vuoden ensimmäisestä pikkuisesta.

Uuden vuoden viikonloppuna moni kansalainen on tarvinnut päivystyksen apua. On äärimmäisen arvokasta, että tiedämme asiantuntevan avun olevan saavutettavissa, kun hätä on suurin. Ambulanssi ensihoitajineen tulee paikalle. Päivystyksessä saa apua silloinkin, kun ruuhka-aikoina ymmärrettävästi joutuu joskus odottamaankin.

Keskipohjanmaa kävi katsomassa, miltä yhteispäivystyksessä näytti vuoden viimeisenä päivänä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tietysti paljon muutakin. Pelastustoimikin kuuluu hyvinvointialueeseen. Kokkolassa paloasema ja keskussairaala näyttävät olevan paikoillaan ja melko lähekkäin kuten ennenkin.

Keskipohjanmaan jutussa arvioitiin hyvinvointialueiden tulevaisuutta nimenomaan talouden kannalta. Ja jos asiakkaiden ei kuulukaan nyt olla huolissaan, olisi epärealistista olla huolehtimatta taloudesta. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialuejohtajat pohtivat kiivaasti sitä, miten rahat saadaan riittämään (KP-digi 29.12.).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Minna Korkiakoski-Västin mukaan on käynnistettävä yhteiskunnallinen keskustelu siitä, mihin Suomi-nimisellä yhtiöllä on varaa. Näitä asioita ei ratkota yksin Keski-Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaalla. Ilkka Luoman mukaan ilman merkittävää uudistumista, toimintatapojen muuttamista ja rakenteellisia muutoksia hyvinvointialueiden rahat eivät riitä.

Lue juttu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensimmäisestä talousarviosta.

Ihan yksinkertainen ratkaistava ei ole yhtälö, jossa palvelutarpeet kasvavat ja samalla työntekijöiden saatavuus vaikeutuu. Hyvinvointialueiden johto tarvitseekin kaiken mahdollisen tuen monista haasteista selviytyäkseen. Meistä jokainen tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluita.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.

Lue myös juttu historiallisesta viimeisestä Soiten valtuustosta.