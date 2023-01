Kannuslaislähtöinen professori Tuukka Petäjä tutki ilmastonmuutosta erikoisin menetelmin: "Nousimme kuumailmapallolla yli viiden kilometrin korkeuteen ja laskeuduimme sitten pilven läpi"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen Aerosolitutkimussäätiö myönsi marraskuussa professori Tuukka Petäjälle 20 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon. Kannuksen lukiosta vuonna 1995 ylioppilaaksi kirjoittanut Petäjä on Helsingin yliopiston kokeellisen ilmakehätieteen professori ja kuuluu geotieteiden alalla maailman viitatuimpien tutkijoiden kärkiprosenttiin. Palkintoperusteissa mainitaan Petäjän ansiot aerosolitutkimuksen edistäjänä. Alkuun onkin kysyttävä Petäjältä, mitä ovat aerosolit.

- Aerosolit ovat ilmassa leijuvia kappaleita, joiden koko vaihtelee halkaisijaltaan muutamista nanometreistä muutamiin kymmeniin mikrometreihin. Ne leijuvat ilmassa pitkiä aikoja ja samalla kulkevat pitkiä matkoja. Esimerkiksi viime keväänä Saharan hiekkapölyä tuli Suomeen saakka.

Neuvonpito. Professorit Tuukka Petäjä (vas) ja Markku Kulmala ovat maailman kärkitutkijoita aerosolifysiikassa. Juo Aalto

Ilmanlaatua arvioidaan mittaamalla muun muassa pienhiukkasten lukumäärä kuutiosenttimetrissä eli suunnilleen sokeripalan kokoisessa ilmamäärässä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

- Puhtaassa ilmassa aerosolihiukkasia on muutamia satoja yhdessä kuutiosentissä. Tällaisia määriä esiintyy arktisilla alueilla ja esimerkiksi Suomen Lapissa. Saastunut ilma saattaa sen sijaan sisältää jopa 100 000 hiukkasta kuutiosenttiä kohden, Petäjä sanoo.

Aerosolien määrää ja laatua havainnoidaan jatkuvasti eri puolilla maailmaa sijaitsevilla mittausasemilla. Niiden laitetekniikassa on tapahtunut valtavaa kehitystä ja nykyisin pystytään havaitsemaan hiukkaset jo noin yhden nanometrin koosta alkaen. Petäjällä on ollut merkittävä rooli mittalaitteiston kehitystyössä.

- Tohtoriväitöksen jälkeen vuonna 2007 työskentelin Coloradon yliopistossa Boulderissa ja rakensin kaasumaista rikkihappoa mittaavan massaspektrometrin. Toin laitteen Helsinkiin ja tein mittauskampanjoita esimerkiksi Hyytiälässä ja Leipzigissa. Sen jälkeen laitteen osa liitettiin juuri kehitettyyn lentoaikamassaspektrometriin ja syntyi kokonaisuus, jonka avulla olemme selvittäneet, miten ilmakehän tietyt kaasumaiset yhdisteet muodostavat uusia aerosolihiukkasia.

Petäjä toteaa, että kyseistä laitetta voidaan käyttää ilmakehän mittaamisen lisäksi myös esimerkiksi räjähteiden, huumeiden ja taistelukaasujen havaitsemiseen. Aerosolitutkimus on Petäjän mukaan hyvin tärkeää, koska aerosolihiukkaset vaikuttavat ilmastoon, ilmanlaatuun, terveyteen ja näkyvyyteen.

Zeppelin NT-ilmalaiva. Hitaasti lentävä ja käytännössä täysin tärinätön ilmalaiva soveltuu erinomaisesti mittauksiin. Tuukka Petäjä

Erityinen haaste aerosolitutkimuksessa on eri paikoista tehtyjen mittausten yhdistäminen toisiinsa ja yksityiskohtaisen kokonaiskuvan muodostaminen sekä toiminnan ylläpito ja kehittäminen.

- Tarvitaan paljon resursseja. Osaava henkilökunta, tutkimus- ja kehitysraha sekä jatkuva innovointi ovat välttämättömiä.

Petäjä päätyi erikoistumaan aerosolitutkimukseen, sillä hän halusi ymmärtää ilmastonmuutoksen luonnontieteelliseltä kannalta.

- Helsingissä oli tarjolla sekä meteorologian opetusta että aerosoli- ja ympäristöfysiikkaa. Aerosolihiukkasten kokeellinen tutkimus ja pitkäaikaiset havaintosarjat herättivät kiinnostuksen seurata ilmakehän koostumuksen muutosta ja ymmärtää siihen vaikuttavat prosessit.

Ilmastonmuutoksesta keskusteltaessa usein nousee esiin niin sanottu ilmastodenialismi eli ajatusmalli, jonka mukaan ilmastonmuutos ei ole tosiasia. Tätä perustellaan muun muassa toteamalla, että ”säät ovat aina vaihdelleet”. Mitkä ovat Petäjän terveiset denialisteille?

- Ilmastonmuutos ei ole mielipidekysymys. Ihmisten toiminnan johdosta kasvihuonekaasujen pitoisuudet ovat kiistatta nousseet ja tämä on jo johtanut ilmaston lämpenemiseen, joka myös jatkuu tulevaisuudessa.

Valmista on. Mittausasema Botsalanon luonnonpuistossa Etelä-Afrikassa. Lauri Laakso

Petäjä huomauttaa, että valitettavan usein säätila ja ilmasto samaistetaan, vaikka kyseessä on kaksi eri asiaa.

- Sää on hetkellinen tilanne, ilmasto on pidemmän aikavälin keskiarvo. Vuodet eivät ole veljeksiä keskenään ja ilmastonmuutoksen kautta vuosittaiset ja alueelliset erot tulevat kasvamaan.

Palkintoperusteissa Petäjän todetaan kuuluvan maailman siteeratuimpien tutkijoiden joukkoon. Hänen mukaansa tämä johtuu siitä, että ilmakehätutkimus ja erityisesti aerosolitutkimus on Suomessa hyvin korkeatasoista.

- Olemme olleet perustamassa ilmakehän monipuolisia ja pitkäaikaisia mittausasemia. Teknologiaa ja mittausjärjestelyjä kehitetään koko ajan. Menetelmäkehitys pitää meidät aallonharjalla. Yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa luo perustan laaja-alaiselle ja monitieteelliselle ymmärrykselle, Petäjä toteaa.

Petäjän tehtäväkenttä on laaja, sillä professoriuuteen liittyvien tutkimus-, opetus- ja ohjaustehtävien lisäksi hän on Ilmakehätieteen keskuksen (INAR) varajohtaja ja eurooppalaisen ACTRIS-tutkimusinfrastruktuurin Suomen osaston johtaja. Lisäksi Petäjä johtaa Pirkanmaalla sijaitsevaa Hyytiälän mittausasemaa (SMEAR II), joka on Petäjän mukaan maailman monipuolisin ilmakehän ja metsän vuorovaikutuksia tutkiva mittausasema.

- Mittauksia tehdään esimerkiksi ilmakehätieteen, fysiikan, kemian, meteorologian, metsätieteiden menetelmillä ja tulkitaan yhdessä. Integraatio tieteiden välillä tuo laajemman ymmärryksen ilmakehän koostumuksen muutoksista ja siihen vaikuttavista prosesseista.

Suomi kehityksen kärjessä. Teknologiaa ja mittausjärjestelyjä kehitetään koko ajan. Juo Aalto

Työtehtäviensä monipuolisuuden myötä Petäjän tyypilliseen työpäivään sisältyy monenlaista.

- Yleensä on useita kokouksia ja erityisesti näin vuoden lopussa hoidan paljon Ilmakehätieteen keskuksen ja tutkimusprojektien talouteen liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Tieteellisten artikkelien kirjoittaminen, opetustyö, erilaiset seminaarit, työpajat ja ohjaustehtävät työllistävät myös. Lisäksi olen mukana yhdeksässä EU-projektissa joko koordinaattorina tai työpaketin johtajana, Petäjä listaa ja myöntää että yleensä työaika ei riitä kaiken tekemiseen.

Mieluisimmiksi tehtävikseen Petäjä nimeää opinnäytetyö- ja väitöskirjaohjaukset.

- Osallistun tällä hetkellä kymmenen väitöskirjan tekemiseen. On mukavaa miettiä asioita yhdessä opiskelijan kanssa. Tutkitaan yhdessä mittaustuloksia ja pohditaan miksi ne ovat sellaisia kuin ovat ja mitä johtopäätöksiä niistä voi tehdä. Tykkään myös tuottaa tekstiä yhdessä opiskelijoiden kanssa ja on aina hieno tunne kun ohjattavani väitöskirja valmistuu. Vuosien varrella näitä ohjauksia on edennyt maaliin 37 kappaletta.

Koronan myötä myös Petäjän monet työtehtävät ovat entistäkin painokkaammin muuttuneet etäyhteyksin hoidettaviksi. Tästä huolimatta hänen työhönsä sisältyy yhä paljon matkustamista. Eri puolille maailmaa suuntautuneiden työmatkojen varrelle on osunut monenlaisia sattumuksia.

- Olen ollut mukana järjestämässä mittauksia ja kampanjoita kaikilla seitsemällä mantereella Etelämantereelta pohjoisnavalle. Nykyisin mittausmatkoille lähtevät opiskelijat. Yli kymmenen vuotta sitten olimme perustamassa mittausasemaa Etelä-Afrikkaan. Mittalaitteet piti siirtää Durbanin satamasta Intian valtameren rannalta Etelä-Afrikan ylätasangolle. Suomalainen vakuutusyhtiö vaati, että meillä on aseellinen saattue turvaamassa liikkumista. Niinpä edessämme liikkui Humvee, jossa oli konetuliasein aseistettuja vartijoita.

Yksi Petäjän mieleenpainuvimmista mittauskokemuksista tapahtui Zeppelin NT -ilmalaivassa.

- Zeppelin saapui Jämijärvelle vappuna 2013 ja teimme kuukauden ajan säännöllisiä mittaislentoja Etelä-Suomen alueella. Toinen kohokohta liittyi kuumailmapallosta tehtyihin mittauksiin Eyjafjällajokull-tulivuoren purkautuessa. Teimme aerosolihiukkasten mittauksia tuhkapilven läpi. Nousimme kuumailmapallolla yli viiden kilometrin korkeuteen ja laskeuduimme sitten pilven läpi. Tulivuoren tuhkahiukkasia löytyi noin neljän kilometrin korkeudesta. Laskeutumisen aikana oli erikoista kokea lumisade ikään kuin alhaalta ylös, sillä pallo laskeutui nopeammin kuin lumihiutaleet, Petäjä muistelee.